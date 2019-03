Županu bo pomagala podžupanja

1.3.2019 | 14:05

Martina Legan Janžekovič je postala metliška podžupanja.

Metlika - Metliški svetniki so imeli včeraj zvečer četrto sejo v tem mandatu. Za devet točk dnevnega reda so porabili skoraj štiri ure. Precej časa so se zadržali pri stališčih do pripomb na javno razgrnjen dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev metliškega občinskega prostorskega načrta. Precej časa so razpravljali predvsem o razširitvi turističnih kapacitet v Boginji vasi in na Krasincu.

Dolgo razpravo so imeli tudi o letošnjem občinskem proračunu, ki so ga obravnavali v drugem branju. Na koncu so proračun sprejeli. Župan Darko Zevnik pa je svetnike seznanil tudi s svojo odločitvijo, da je za podžupanjo imenoval Martino Legan Janžekovič, sicer občinsko svetnico SLS.

