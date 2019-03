Usposabljanje slovenske in ameriške vojske, povečan promet vojaških vozil

1.3.2019 | 11:00

Slika je simbolična (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Novo mesto, Postojna - Med 1. in 21. marcem bo Na vadiščih Slovenske vojske v Novem mestu in Postojni se danes začenja skupno usposabljanje pripadnikov enot Logistične brigade in 15. polka vojaškega letalstva Slovenske vojske ter pripadnikov Podpornega bataljona 173. zračnodesantne brigade ameriške vojske. Trajalo bo do 21. marca, v tem času pa bodo na relaciji Fernetiči–Postojna–Novo mesto in nazaj večkrat prisotne manjše kolone vojaških vozil slovenske in ameriške vojske, ki pa ne bodo ovirale pretočnosti prometa, so zapisali na spletni strani Slovenske vojske.

Med usposabljanjem, imenovanim Lipizaner V, bodo udeleženci urili izvajanje taktičnih premikov, vzpostavitve in zavarovanja dodeljenega območja, zagotavljanja oskrbe in transporta, tehničnega vzdrževanja materialnih sredstev in izvleke okvarjene in poškodovane tehnike ter zdravstvene oskrbe.

Skupno usposabljanje z zavezniki poleg nižjih stroškov omogoča tudi izmenjavo znanj in izkušenj, souporabo zmogljivosti in infrastrukture, pravično delitev bremen, skupna usposabljanja pa vodijo tudi v večje medsebojno zaupanje pri delovanju v mednarodnih operacijah, so poudarili.

M. Ž.

