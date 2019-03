Zdravnica Vestrova ostaja v Šmarjeti

1.3.2019 | 11:40

Družinska zdravnica Irena Vester po vseh zapletih ostaja v ZP Šmarjeta.

Šmarješke Toplice - Družinska zdravnica Irena Vester, dr. med. spec. druž., ki kot koncesionarka že leta deluje v Zdravstveni postaji Šmarjeta, po vseh zapletih konec lanskega leta ostaja v Šmarjeti in je z razpletom dogajanja zadovoljna.

Spomnimo, da je Vestrova sicer podala odpoved koncesije z 31. marcem letos, a je kasneje odstopila od te svoje odločitve, saj je želela, da se temeljito analizira stanje in z občino najde sprejemljiva rešitev za probleme. Občina pod prejšnjim vodstvom je nato izdala zavrnitev pritožbe na odločbo o prenosu zdravstvenega dejavnosti na Zdravstveni dom Novo mesto, kjer so že obljubili novega zdravnika, sicer pa so občani tudi ustanovili CI in podpisovali peticijo, da zdravnica ostane v Šmarjeti. Očitno je zdaj ta zadeva rešena.

Župan Marjan Hribar

Vestrova in zobozdravnica Nadja Judež na občinski seji v Šmarjeti pred nekaj leti.

Sklep o vseh potrebnih postopkih, da je župan nato lahko izdal ničnost sklepov prejšnjega OS glede Vestrove, je sprejel nov občinski svet - za je glasovalo 6 od 11 svetnikov, proti ni bi nihče.

Župan Občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar je namreč na osnovi sklepa Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice na nedavni seji izdal odločbo o ničnosti sklepov predhodnih odločb občine pod prejšnjim vodstvom (to je z dne 26.10.2018 ter 20.11.2018), v katerih je bilo kot ključno navedeno prenehanje izvajanja zdravstvene službe koncesionarke dr. Vestrove.

Kot pravi župan, so tako ustvarjeni pogoji za nadaljevanje izvajanja zdravstvene službe s strani koncesionarke ter nemoteno delovanje zdravstvene ambulante v Šmarjeti. Ta bo od 1. julija letos delovala v razširjenih prostorih, s čimer bo poskrbljeno za zagotovitev izpolnjevanja vseh tehničnih pogojev, tudi za referenčno ambulanto. Kot pravi Hribar, se je pogovoril tako z zdravnico Vestrovo kot zobozdravnico Nadjo Judež, dr. dent. med., ki tudi deluje v zdravstveni postaji Šmarjeti. Slednji konec junija poteče najemniško razmerje, kot že večkrat, pa je zobozdravnica tudi zdaj povedala, da želi zobozdravstveno prakso, ki jo bo razširila, v prihodnje opravljati v Šmarjeških Toplicah. Njen prostor ostane na voljo družinski zdravnici.

»Tako smo prišli do elegantne rešitve - zadovoljni bosta obe zdravnici in mi, občini pa ne bo treba izvajati novih investicij,« pove župan.

Hkrati pa je bil podpisan tudi dogovor o izvensodni poravnavi, iz katerega izhaja, da po sklenitvi poravnave stranki (Vestrova in Občina Šmarješke Toplice) druga do druge iz predmetnega spornega razmerja nimata nobenih zahtevkov in s tem povezanih stroškov.

Besedilo in foto: L. Markelj

