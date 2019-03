V nesreči udeležena tri vozila

1.3.2019 | 12:10

Na Andrijaničevi cesti v Novem mestu se je včeraj nekaj po 14. uri zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri vozila. Policisti so ugotovili, da je nesrečo zaradi neprimerne varnostne razdalje povzročil 24-letni voznik. V nesreči se ni nihče poškodoval, nastala je le premoženjska škoda na udeleženih vozilih. Policisti so izdali plačilni nalog povzročitelju in 62-letnemu udeležencu nesreče, ki je vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,32 miligramov alkohola.

Ob orodje in hrano

V Gorenjem Vrhpolju je med 26. 2. in 28. 2. nekdo skozi vrata vlomil v počitniško hišo ter ukradel orodje in suhomesnate izdelke.

Vlomil, a kot kaže nič odnesel

V včerajšnjih popoldanskih urah je v Cerkljah ob Krki neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah vrednejših predmetov ni odnesel, policisti pa okoliščine še preiskujejo.

Prijeli 26 tujcev

Policisti PU Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje izsledili in prijeli 26 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Med Lazami in Koritnim na območju Brežic so prijeli tri državljane Palestine, dva državljana Sirije, dva državljana Iraka in državljana Kuvajta. V Paunovičih so prijeli štiri državljane Tunizije, v Bojancih pa sedem državljanov Alžirije. Dva državljana Alžirije in državljana Tunizije so izsledili v Kostanjevici na Krki ter dva državljana Alžirije pri Sinjem vrhu. V Dobovi so policisti prijeli še državljana Libije in državljana Pakistana. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

