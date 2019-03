Podarili knjige Sevnici

1.3.2019 | 17:00

Župan Srečko Ocvirk in avstrijska veleposlanica mag. Sigrid Berka

Sevnica - V Mladinskem centru Sevnica je bil včeraj dogodek s pomenljivim naslovom - Podarimo knjige Sevnici. V akciji, ki ob sodelovanju Republike Avstrije – Urada zveznega kanclerja in Mohorjeve družbe v Celovcu poteka že od leta 2002, je bilo januarja letos različnim slovenskim nevladnim organizacijam in ustanovam doslej podarjenih preko 53.000 izvodov knjig. Podarjenih knjig v vrednosti 4.000 evrov pa se je razveselil tudi Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (KŠTM) Sevnica oz. Mladinski center Sevnica, ki deluje pod okriljem zavoda, so sporočili iz sevniške občine.

Včeraj sta knjige slovesno predala avstrijska veleposlanica mag. Sigrid Berka in direktor Mohorjeve družbe Franz Kelih, zbrane na dogodku pa sta pozdravila tudi župan Srečko Ocvirk in direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek. KŠTM Sevnica bo nekaj knjig namenil tudi knjižnicam osnovnih šol sevniške občine, zato so poleg vodstev šol povabili tudi učenke in učence, ki so gostoma del knjig simbolično pomagali predati na police. Vse navzoče je s svojim talentom igranja na diatonično harmoniko navdušil Jakob Štigl, so navedli v sporočilu za javnost.

Veleposlanica je ob tem obiskala tudi Grad Sevnica, kjer je bilo delovno srečanje z županom Srečkom Ocvirkom in sodelavci. Gostji so predstavili občino, gospodarstvo in turizem, pogovor pa je tekel tudi o raznih aktualnih družbeno-političnih temah, ki povezujejo sosednji državi. Obisk je zaključila z ogledom podjetja Preis Sevnica.

M. Ž., foto: Občina Sevnica

