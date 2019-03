Jutri po Jurčičevi poti

1.3.2019 | 20:50

Foto: organizatorji pohoda po Jurčičevi poti

Višnja Gora - Jutri se bodo pohodniki odpravili na že 26. pohod po Jurčičevi poti. Začetek bo med 7. in 10. uro v starem mestnem jedru v Višnji Gori, kjer pohodniki poravnajo startnino in opravijo prvo žigosanje pohodnega dnevnika.

Letošnji pohod poteka pod sloganom Beremo domače, saj želijo organizatorji v času globalizacije spomniti na branje domačega, lokalnega. Za pohodnike so na to temo pripravili več spremljevalnih dejavnosti. Tako bodo lahko sodelovali v knjižnem kvizu, ob komišibaju prisluhnili pripovedovanju Jurčičevih del ter obiskali stojnico Knjižnice Ivančna Gorica s knjigami domačih avtorjev in knjigami o naših krajih. Pripravili so tudi knjižne kazalke z 10-imi Jurčičevimi bralnimi zapovedmi in bogat program na cilju pohoda na Jurčičevi domačiji na Muljavi.

Ker je letošnjih pohod na pustno soboto, bodo poskrbeli tudi za rajanje maškar in izbor najboljših mask. Tudi letos bodo ob poti za obiskovalce brezplačno odprti vsi kulturni in verski objekti.

Startnina znaša tri evre in vključuje avtobusni prevoz z Muljave v Višnjo Goro ter tople napitke ob poti. Pohod bo v vsakem vremenu.

M. Ž.