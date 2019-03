Požari na prostem se še kar vrstijo

1.3.2019 | 19:00

Slika je ilustrativna (Foto: GRC Novo mesto)

V ulici Šmihel v Novem mestu je danes malo pred pol dvanajsto uro gorela trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel so pogasili požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov.

Kakšnih petnajst minut kasneje je suha trava gorela ob avtocesti pri Dobruški vasi v občini Škocjan. Gasilci PGD Dobrava so pogasili požar na približno 10 kvadratnih metrih.

Pri Gorenjem Kamenju pa sta suha trava in podrast gorela malo po 14. uri. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov.

M. Ž.