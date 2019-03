Ekspresivni Ambrož Testen navdušuje tudi v Trebnjem

2.3.2019 | 09:00

Z leve proti desni: Dušan Skerbiš, Patricija Pavlič, Margarita Šimat, Mira Francetić Malćić in Ivan Gavran.

Avtorica razstave Margarita Šimat

Direktorica CIK Trebnje, pod okriljem katerega deluje tudi Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, Patricija Pavlič.

Trebnje - V trebanjski Galeriji likovnih samorastnikov so nedavno odprli novo razstavo, in sicer so na ogled postavili dela frančiškanskega patra Ambroža Testena. To je ena redkih njegovih predstavitev v Sloveniji in je posvečena 35. obletnici njegove smrti. Avtorica razstave je Margarita Šimat, so sporočili s trebanjske galerije.

»Ko se je osvobodil svojih vzornikov, ko ni več želel akademsko reproducirati resničnosti, česar zaradi pomanjkanja likovne izobrazbe ni znal, potem je Testen spregovoril iz sebe in ustvaril dela, ki ilustrirajo njegovo duhovno globino in neverjetno ekspresivnost. Vedno smo govorili, da nas spominja na vse, da vse prepoznamo, a nikjer ne najdem direktnega vzora, ampak gre za slikanje in risanje iz notranjosti,« je povedala avtorica razstave Margarita Šimat, ki je dela izbrala iz zbirk Frančiškanskega muzeja sv. Bernardina iz Kamporja, Hrvaškega muzeja naivne umetnosti v Zagrebu in iz zasebne zbirke Dagmar Meneghello.

Ambrož Testen (1897-1984) je bil rojen v Loki pri Mengšu, svoj opus pa je ustvaril na Hrvaškem, slikal je po samostanih v Zadru, Dubrovniku, Cavtatu, Orebiću, v Kuni na Pelješcu, na Krapnju, v Šibeniku in na Rabu, kjer je doživel ustvarjalno najbolj plodno obdobje. Na razstavi v Trebnjem se prepletajo motivi iz legende sv. Frančiška Asiškega, svetega pisma, vsakdanjega življenja in Dantejeve Božanske komedije. Zaradi izrazite ekspresivnosti lahko dela tega ljubiteljskega umetnika primerjamo z najvidnejšimi ekspresionisti sveta, so zapisali v sporočilu za javnost.

»Ambrož Testen s svojimi deli v zbirki naše galerije ni zastopan, se pa na razstavi predstavlja z več kot 60 likovnimi deli, ki nudijo vpogled v pozno ustvarjalnost tega navdušenega slikarja samouka ter skromnega in predanega brata frančiškana. Njegova dela so odkrili v 80-ih letih prejšnjega stoletja in jih na različne načine poskušali ohraniti. Veseli me, da smo pri pripravi te razstave uspešno povezali različne institucije in zasebnike, da bi izjemna dela manj znanega umetnika, ki navdušujejo umetnike in likovne kritike po vsem svetu, predstavili tudi slovenskemu občinstvu,« je o razstavi povedala direktorica CIK Trebnje, pod okriljem katerega deluje tudi Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, Patricija Pavlič.

Razstava, ki jo je odprl mirnski župan Dušan Skerbiš, bo na ogled do začetka maja. Razstavni program v galeriji je letos zelo raznolik in barvit, poudarjajo v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje. Sredi maja se bo s samostojno razstavo predstavila Irena Polanec, jeseni pa bo odprtje skupinske razstave, ki nastaja v sodelovanju z Muzejem grada Koprivnica, enoto Galerija naivne umetnosti, Hlebine, na kateri bodo predstavili začetke hrvaške naivne umetnosti.

R. N. , foto: Alenka Stražišar Lamovšek

