Kljub prepovedi nekateri še kar veselo kurijo v naravi

2.3.2019 | 08:00

Slika je ilustrativna (Foto arhiv DL)

V Stranski vasi, občina Novo mesto, je včeraj malo pred 19. uro zagorela suha trava. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stranska vas so pogasili požar na površini okoli 300 kvadratnih metrov.

Dobro uro kasneje je ob Ulici Na hribu v Novem mestu gorela suha trava. Gasilci GRC in PGD Šmihel pri Novem mestu so požar na površini okoli dva kvadratna metra pogasili.

Zgoraj omenjeni gasilci so bili ponovno aktivirani ob 20.38, ko je v bližini ulice Pot v gaj v Novem mestu gorela suha trava. Požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov so uspešno pogasili, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Poudarili so tudi, da na območju celotne države od 25. februarja velja velika požarna ogroženost. »Od dne razglasitve velike požarne ogroženosti dalje je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.«

R. N.