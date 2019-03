Raziskovali območje soteškega gradu

2.3.2019 | 10:00

Območje gradu v Soteski so raziskovali dr. Branko Mušič, dr. Igor Medarić in geologinja Barbara Horn. (Foto: R. N.)

Soteska - Občina Dolenjske Toplice si že dolgo prizadeva urediti območje nekdaj mogočnega gradu v Soteski. V njegovi notranjosti želijo izravnati teren in namestiti varovalne ograje, da bi lahko gostili kakšno prireditev ali dogodek. Pred dnevi so v gradu in njegovi okolici potekale predhodne arheološke raziskave, s katerimi bodo dobili podatke, v kakšnem stanju so podzemni arhitekturni ostanki oz. temelji stavb v notranjosti gradu.

Dela je izvajalo podjetje Gearh iz Maribora. Kot je za Dolenjski list povedal direktor podjetja doc. dr. Branko Mušič, so izvajali geofizikalne raziskave, ki so neinvazivna metoda za odkrivanje arheoloških arhitekturnih ostankov pod današnjo površino samo na podlagi meritev in brez izkopavanj. »Na ta način pridobimo v kratkem času pomembne podatke za načrtovanje nadaljnjih arheoloških raziskav z izkopavanji v manjšem obsegu, ki pa rezultate geofizikalnih raziskav dopolnijo z najdbami, ki arheološkim objektom, odkritim z geofizikalno metodo, določijo tudi starost,« je pojasnil.

Pri geofizikalni raziskavi so uporabili georadarsko metodo, ki je bila glede na dozdajšnje izkušnje na drugih podobnih objektih najustreznejša izbira za iskanje podzemnih ostankov zidov in tudi arhitekturnih elementov nekdanje parkovne ureditve ob dvorcu. »Ker je globinski doseg georadarske metode omejen, smo na izbranih mestih uporabili tudi metodo upornostne tomografije za odkrivanje objektov na večji globini, kot so npr. kletni prostori, ter za ugotavljanje sestave in debeline sodobnih nasutij, ki prekrivajo starejše arheološke ostaline,« pravi Mušič.

V notranjosti dvorca so dobili zelo dobre rezultate glede položaja in natančnih tlorisov nekdanjih stavb pa tudi podatke o globini posameznih zidov. Na območju parka ob dvorcu, kjer je ohranjen vodnjak, so odkrili nekdanjo parkovno zasnovo s peščenimi potmi in z manjšimi kamnitimi objekti nekdanje parkovne ureditve. Vse to je pomembno za osredotočeno in gospodarnejše načrtovanje nadaljnjih arheoloških raziskav, še dodaja.

Majda Gazvoda z občinske uprave je za naš časopis sporočila, da so že v lanskem letu začeli odstranjevati zaraščeno grmičevje znotraj ruševin gradu. »Pretežni del so opravili komunalni delavci občine. V obsežni delovni akciji so v novembru zarast odstranjevali tudi soteški gasilci, preteklo soboto pa tudi člani ŠKD Pank kura.« Obnova gradu bo po njenih besedah odvisna od razpoložljivega denarja, občina pa pri tem upa tudi na državna in evropska sredstva.

Članek je bil objavljen 21. februarja, v 8. številki Dolenjskega lista.

R. N.