V boju za županstvo Dobova na četrtine?

2.3.2019 | 11:00

Edijeva formula - opozicijski župan Edi je sporočil svoj načrt vodenja jugovzhodnega dela Slovenije. (Foto: M. L.)

Od včeraj troedino vodenje dosedanje občine Brežice. (Foto: M. L.)

Ivan Kovačič (Foto: M. L.)

Zaplesala sta tudi mala koranta iz Hajdine. (Foto: M. L.)

Brežice - Včeraj je fašjenk prevzel oblast na občini Brežice. Letos je svoj pohod na sam občinski vrh opravil še posebej odločno. Na mesto župana Ivana Molana sta se namreč zavihtela kar dva, fašjenkova županja Kristina in opozicijski župan Edi.

Kristina je med drugim napovedala, da je v okviru urejanja občine ponudila brežiški stari most čez Savo policiji za vadbo. Edi je, kot se to spodobi za opozicijo, ocenil razmere v občini v zadnjem letu kot zaskrbljujoče. »Gre za trend, ko se politika heca namesto nas,« je rekel in napovedal: »Če se politika heca, bomo resne zadeve rešili mi.«

Odločno je napovedal enakomeren razvoj celotne občine in ne samo Dobove. To bodo dosegli tako, da bodo občino Brežice preimenovali v Republiko Dobova. Tako se bodo vsi občani počutili kot Dobovčani in tako občutili delček dobovskega blagostanja. Da bi občanom omogočili še naprej pripadnost svojemu lokalnemu okolju, bo oblast opozicijskega župana razdelila Republiko Dobova na štiri dele: Centralno Dobovo, Kranjsko Dobovo, Severno Dobovo in Mestno Dobovo.

Na slovesnosti pred občinsko stavbo v Brežicah so premierno zaigrali v živo Dokumentarec o Brežiškem morju. Nastopile so Savske deklice, Savske račke, Pikapolonice s sedmimi pikami, domači ribiči in turistki, napovedovalka Bojana Zevnik ter ekskluzivna gosta neponovljiva Helena B. in Nace J., ki sta občinstvo vseh oblik in barv prepričljivo navdušila deloma kleče s pesmijo Vrniva se na brežiško obalo. Za dokumentarcem poznavalci slutijo članice in člane občinske uprave občine Brežice.

Na omenjeni veliki slavnosti so nastopili tudi koranti iz Hajdine in že pred njimi dobovske mažoretke in Lučka žlahta. Odmevno so zbrane pozdravili tudi predstavniki iz Hrvaške, in sicer delegaciji Slobodne fašničke republike Samobor ter institucije Rio FUMO iz Ključa.

Ivan Kovačič, najvišji predstavnik dobovskega fašjenka in visok član evropskega združenja karnevalskih mest, je povedal, da bo v soboto, 9. marca, v Dobovi 21. karneval, na katerem pričakujejo več kot tisoč maskiranih oseb.

Župan Ivan Molan je v tako razgretih razmerah predal na včerajšnji slovesnosti ključ občine fašjenkovi županji Kristini. Predajo je budno spremljal opozicijski župan Edi. Župan Ivan Molan je kljub zanj težkemu trenutku ohranil svoj tradicionalni spoštljiv odnos do nasprotnika in svoj značilni smisel za humor.

Kljub menjavi oblasti na občini je zborovanje minilo brez sovražnosti, prav nasprotno: obe udeleženi strani sta skupaj z gosti sedli za skupno mizo h kosilu v Restavraciji Štefanič.

M. L.

Galerija