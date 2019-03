Kdaj preplastitev dotrajane ceste proti Šmihelu?

2.3.2019 | 12:00

Dela na državni cesti lani v Šmihelu. (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - Kot mnoge Novomeščane, tudi Majdo zanima, kdaj je v načrtu preplastitev ceste od krožišča pri železniški postaji Kandija proti Šmihelu, kar je nedavno izpostavila v rubriki Halo, tukaj je bralec Dolenjca.

»Kot stanovalka ob tej cesti vem, da je cestišče že zelo uničeno zaradi gostega prometa in težkih tovornjakov in za varnost bi morali najprej urediti cesto. Zato tudi ne razumem, da se občina pogosto prej loteva kakih kolesarskih stez za rekreativce kot pa same ceste. Po mojem mnenju je prva cesta,« pravi. Omeni še neznosen hrup, ki so ga deležni stanovalci ob tej cesti, a tu se verjetno ne da storiti nič.

Na Mestni občini Novo mesto odgovarjajo, da gradnje kolesarskih in peš povezav ne potekajo na račun vzdrževanja cest. »Omenjena cesta je državna in jo v zadnjih letih v sodelovanju z državo prenavljamo po odsekih – lani najbolj problematičen del med Šukljetovo in šmihelsko cerkvijo, letos nadaljujemo od Šukljetove do odcepa za Regrške Košenice, v nadaljevanju pa tudi odsek od cerkve mimo osnovne šole do pokopališča. Intenzivno izboljševanje prometne infrastrukture na širšem šmihelskem območju smo v zadnjih letih sicer izvedli tudi na področju zdravstvenega kompleksa (zdravstveni dom in bolnica), uredili smo dolga leta problematičen most čez Težko vodo, načrtujemo pa tudi južno povezovalno cesto in novo šmihelsko obvoznico,« sporočajo z občine.

L. Markelj