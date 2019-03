Speča lepotica še zelo trdno spi

2.3.2019 | 13:30

Speča lepotica nad ribnikom, ki naj bi enkrat postalo naravno kopališče.

Mirnski župan Dušan Skerbiš ima sliko gradu na eni od sten svoje pisarne.

Na vhodu visi reklamni napis nepremičninske agencije, ki prodaja grad.

Skozi vrata radovedneži lahko vidijo le dvorišče.

Mirnski grad, ki se bohoti na vzpetini nad ribnikom na Mirni, velja za enega lepših in redkih obnovljenih kulturnih spomenikov srednjeveške arhitekture na Slovenskem. Razvil se je na osnovah nekdanjega halštatskega gradišča, najverjetneje je nastal proti koncu 11. stoletja, v pisnih virih je prvič omenjen leta 1165.

Med drugo svetovno vojno so ga požgali, po vojni večkrat minirali in skoraj povsem porušili. Takega je leta 1962 v 99-letno uporabo dobil dr. Marko Marin, dolgoletni profesor za gledališko zgodovino na ljubljanski akademiji za radio, film in televizijo, doma iz Gabrovke. Obnovi tega gradu je posvetil pol stoletja svojega življenja, dela in ogromno denarja. V 90. letih prejšnjega stoletja je po t. i. Jazbinškovem zakonu postal tudi lastnik gradu, ki je kmalu dobil še eno ime – Speča lepotica.

Društvo Speča Lepotica

Okoli dr. Marina se je zbrala velika skupina ljudi, predvsem domačinov, ki so gradu hoteli vdahniti življenje in ustanovili celo društvo Speča lepotica. Pravzaprav je vsa dolina skupaj z lastnikom dihala za dan, ko bi obnovljeni grad odprl svoja vrata. Najprej občina Trebnje, nato občina Mirna sta prek javnih razpisov namenjali denar za obnovo (obe skupaj več kot 150 tisočakov), zvrstilo se je precej dogodkov, na katerih so zbirali denar za obuditev Speče lepotice.

Ko je dr. Marin leta 2015 umrl, je Speča lepotica globoka zaspala, tudi istoimensko društvo je prenehalo delovati. Številni so mislili, da bo dr. Marin grad zapustil občini, a odločil se je drugače in lastnica je postala njegova polsestra, ta pa ga zdaj prek nepremičninske agencije prodaja. Domačini se sprašujejo, kaj bo zdaj s tem gradom.

Slika gradu v županovi pisarni

Tamkajšnji župan Dušan Skerbiš je eden tistih, ki ga občuduje že vse življenje, kar dokazuje tudi velika slika, ki se bohoti na eni od sten njegove pisarne. Avtorica članka se še spomni njegovega okroglega jubileja (to je bilo še pred ustanovitvijo občine Mirna), ko je pripravil slavje in gostom na vabilo napisal, da namesto daril prispevajo v sklad za obnovo gradu.

»V mladih letih sem občudoval ruševine, potem pa obnovo, ki jo je vodil dr. Marko Marin. Pred njegovim prihodom je bilo tu le nekaj skal, on pa je resnično naredil zgodbo, Spečo lepotico je začel prebujati. Žal je po njegovi smrti spet zaspala. Upam, da bodo lastniki našli dovolj modrosti in jo po sorazmerno ugodni ceni prodali,« pojasni Skerbiš, ko beseda nanese na usodo tega gradu. Zaveda se, da danes ni lahko najti investitorja, ki bi bil sposoben odkupiti grad in potem vanj vložiti še dva do tri milijone evrov, da bi objekt lahko zaživel.

Pove, da so sprva tudi na občini razmišljali, da bi ga odkupili, takrat so v ta namen celo namenili 300 tisočakov, vendar se z lastniki niso mogli uskladiti o ceni. »Občini je v interesu, da se grad uredi, vendar so naša prioriteta druge stvari – obvoznica, infrastruktura, ki jo ljudje nujno potrebujejo, šele potem pridejo na vrsto spomeniki.«

Poudari, da sta tako nekdanja trebanjska občina in tudi samostojna mirnska ves čas podpirali obnovo, pomagali so pri pridobivanju državnega denarja, veliko so nabrali s prostovoljnimi sredstvi. »Na ta način smo zbrali za celotno streho,« se spominja. »Meni je najpomembneje, da je grad pokrit, zavarovan in da ne propada.« Izpostavi, da je trenutno nujno treba poskrbeti za kaščo, ker je streho uničila toča.

Urejena okolica

V bližini gradu je občina uredila trimstezo, tam je lokal z igrali, predvideno je postajališče za avtodome, pa tudi ribnik nameravajo spremeniti v naravno kopališče. Po njegovi oceni bi bil grad primeren za kombinacijo turizma in spomeniške oz. kulturne vsebine.

Omenil je, da se je tudi na občini lani oglasil potencialni kupec za grad, tujec, ki je imel dobro razdelano vizijo razvoja, vendar nakupa nikoli ni bilo.

Grad je trenutno zaklenjen, na vhodu pa visi tabla nepremičninske agencije, ki ga prodaja. Iz oglasa na spletni strani te agencije je razvidno, da je cena dobrih 2.400 kvadratnih metrov velike Speče lepotice 800 tisočakov, pripada ji tudi dobrih 5.000 kvadratnih metrov zemljišča.

Ko smo se oglasili pri lastnici, je prijazno povedala, da ne želi dajati komentarjev, da pa jo zelo boli, ko ljudje govorijo, da za grad zahteva nemogoče zneske, saj nikoli z nobenim kupcem niso govorili o konkretnih številkah.

Kakorkoli že, tudi mi upamo, da se bo v kratkem našel nekdo, ki se bo kot dr. Marin zaljubil v Spečo lepotico in jo zbudil v prelestno damo, kakršno si Mirna tudi zasluži.

Besedilo in fotografije: J. A.