FOTO: Po Jurčičevi poti več kot 7.000 pohodnikov

2.3.2019 | 15:30

Dušan Strnad

Boštjan Noč

Na pohodu je bilo tudi nekaj maškar.

Višnja Gora - Pustno soboto je več kot sedem tisoč ljudi preživelo na 26. pohodu po Jurčičevi poti, kar je pravzaprav celo več, kot so se nadejali organizatorji. Če je bilo jutro nekoliko oblačno in hladno, pa je dopoldne sonce objelo deželo med Višnjo Goro in Muljavo ter pohodnike razveselilo z idealni pogoji. Tisti, ki so imeli veliko moči, so jo mahnili še naprej do Krke, kjer snemajo priljubljeno Reko ljubezni.

Kot je na cilju, na Jurčičevi domačiji, povedal ivanški župan Dušan Strnad, je pri organizaciji pohoda sodelovalo več kot 200 prostovoljcev, ki so najbolj zaslužni, da prireditev vsako leto uspe, zato se jim je še posebej zahvalil.

In po čem se letošnji pohod razlikuje od prejšnjih, denimo od lanskega? "Letos ni snega, pot je čudovita in se mi zdi, da smo letos tudi boljše volje kot lani. K temu del prispevajo čebele, del pa pust."

Tokrat je na Muljavi zbrane nagovoril predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč. "Čebelarstvo je del kulture, saj gresta čebelarstvo in kultura z roko v roki. Ni lepšega kot iti iz Višnje Gore, rojstnega kraja kranjske čebele, na Muljavo, v kulturo, do Josipa Jurčiča. Vemo, da tam stoji tudi Jurčičev čebelnjak, se pravi, da je pisatelj navdih za svoja bogata dela dobil tudi pri čebelah. Enkratno!" je na približno polovici poti, na Polževem, za Dolenjski list dejal Noč.

Predsednik Občinske turistične zveze Ivančna Gorica Pavel Groznik, ki je vso pot prehodil skupaj z županom in Nočem, je bil tudi po tokratnem pohodu navdušen: "Kot tukajšnji prebivalec sem izjemno vesel in počaščen, da se je Jurčičeva pot tako prijela. Upam, da se bo to nadaljevalo tudi, ko mene že dolgo ne bo več, da bodo ljudje iz cele Slovenije hodili v te naše prelepe kraje in uživali."

Pohodniki so bili zelo dobre volje, nekateri so dobrih 10 kilometrov poti izkoristili za druženje, nekateri za izziv, saj so tekmovali sami s seboj in poskušali izboljšati svoj lanski čas, najbolj zagrizeni pa Jurčičevo pot niso prehodili le v eno smer, ampak kar v obe, čeprav so organizatorji poskrbeli za avtobusni prevoz do Ivančne Gorice in Višnje Gore, kjer so pohodniki pustili avtomobile ali pa se proti domu odpeljali z vlaki.

Tudi otroci si niso pritoževali, da jim je dolgčas, vso pot so reševali knjižni kviz, na Muljavi pa so jim knjižničarji iz Knjižnice Ivančna Gorica pripravili poslastico v obliki pripovedovanja Jurčičevih del.

Perfekten rekreacijsko-kulturni dan!

Tekst in foto: Janja Ambrožič

