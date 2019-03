Maškare preganjale toplo vreme, ne mraza

2.3.2019 | 17:10

Maškare so preplavile metliško staro mestno jedro.

Metlika - Danes popoldne so maškare preplavile staro metliško mestno jedro. Da je bila udeležba tako velika, je pripomoglo tudi izredno toplo vreme za ta čas. Celo tisti, ki se je našemil v kopalca in prišel na rajanje v kratkih hlačah, v kratkih rokavih in v coklah je priznal, da ga ni pav nič zeblo. Tako bi lahko rekli, da letos maškare niso preganjale mraza, ampak toplo vreme.

Povorka je z Mestno godbo Metlika na čelu krenila s ploščadi pri TPC Gala proti Trgu svobode, ker so pripravili rajanje, pustno tržnico, srečelov, igre. Ocenili in nagradili so pustne maske, vsaka otroška maškara pa je prejela krof. Na pustovanju, ki so ga pripravili KUD Gadja zalega, Društvo prijateljev mladine Metlika, mestna skupnost Metlika in občina Metlika, so znova ustanovili tudi metliško prostovoljno gasilsko društvo. V Metliki je bila sicer pred 150 leti ustanovljena prva požarna bramba na Slovenskem.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

