Gasilci znova imeli veliko dela s travniškimi požari

2.3.2019 | 18:35

Fotografija je ilustrativna. (Foto: arhiv DL)

Na Trebanjskem Vrhu, občina Trebnje, so danes nekaj minut pred dvanajsto uro zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Trebanjski Vrh in Velika Loka so nadzorovali izgorevanje saj, očistili dimnik in pregledali okolico dimnika.

Požari v naravi

Znova je zagorelo tudi v naravi. Ob 14.41 je za Koroško vasjo, občina Novo mesto, prišlo do travniškega požara. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Podgrad so ogenj pogasili. Zgorelo je približno en hektar suhe trave, grmovja in podrasti. O požaru so bili obveščeni policisti PU Novo mesto.

Ob 15.54 je ob Mirnopeški cesti v Novem mestu prišlo do travniškega požara. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so ogenj pogasili. Zgorelo je približno 200 kvadratnih metrov suhe trave in podrasti. O požaru so bili obveščeni policisti PU Novo mesto.

Okoli 17. ure pa je tudi pri Vojni vasi, občina Črnomelj, prišlo do travniškega požara. Gasilci PGD Črnomelj so ogenj pogasili. Zgorelo je približno 1000 kvadratnih metrov suhe trave in podrasti. O požaru so bili obveščeni policisti PU Novo mesto, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

R. N.