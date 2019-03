Melodije Orkestra Ave starostnikom polepšale dan

3.3.2019 | 10:30

Orkester Ave bo med novomeške starostnike spet prišel jeseni.

Dirigent Miro Saje

Novo mesto - Orkester Ave, ki ga sestavlja skupina glasbenikov, ki s svojo mladostno zagnanostjo ter igranjem navdušuje poslušalce tako doma kot v tujini, je razveselil oskrbovance Doma starejših občanov v Novem mestu.

Orkester, ki ga vodi Miro Saje, je zanje pripravil t.i. pomladni nastop ter izpolnil obljubo, ki jim jo je dal preteklo jesen, ko so se glasbeniki v domu starostnikom predstavili prvič. Takrat so naleteli na topel sprejem in navdušenje, zato so jim obljubili, da se vrnejo.

S petkovim nastopom so jim z glasbo napovedali prihajajočo pomlad in, kot pove predsednica orkestra Tina Lahne, so z nasmehi na obrazu poslušalcev, njihovimi toplimi pogledi ter iskrenimi aplavzi prejeli največ, kar lahko izvajalec dobi od občinstva.

Mladim glasbenikom je poleg izvajanja resnejših koncertov še kako pomemben tudi nastop, kot je za starostnike, saj so z njim polepšali dan mnogim osebam ter obogatili tudi sebe. »Zahvalili bi se tako stanovalcem doma kot tudi delavcem, ki nas vsakič lepo sprejmejo,« pravi Lahnetova.

Ker je bilo zadovoljstvo in veselje obojestransko, so se že dogovorili, da takšni nastopi Orkestra Ave postanejo stalnica - tako jim bodo starostniki lahko prisluhnili spet jeseni.

L. Markelj, foto: arhiv Orkestra Ave

Galerija