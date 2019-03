Najboljša je Krnčeva salama

3.3.2019 | 09:40

Najboljši trije z gostiteljem Martinom Megličem

Trebnje - Kot vsako leto se tudi letos obeta cela vrsta salamiad. Prvo v nizu je pripravila gostilna Meglič iz Trebnjega. V ocenjevanje so prejeli 34 vzorcev, po mnenju šestčlanske strokovne komisije pa je bila najboljša salama, ki jo je prinesel Tomaž Krnc iz Sevnice.

»Narediti salamo ni težko, a narediti dobro salamo zahteva precej znanja in izkušenj. Vedno znova se učiš. Vlagamo precej sredstev v to, ampak ljubiteljsko. Znanje prenašamo naprej in, da osvojiš prvo mesto, ni lahko,« je sinoči povedal zmagovalec, ki se nadeja dobre uvrstitve tudi na finalu slovenskih salamiad, kamor se uvrsti desetina najboljših salam iz lokalnega ocenjevanja.

Drugo mesto so osvojili Ljubiteljski izdelovalci sevniške salame, tretje pa Božo Zupančič iz Šentjerneja. Naziv najboljše salamarke pa je pripadel Sonji Udovč iz Škocjana, ki je bila šesta.

Letos so v gostilni Meglič pripravili že 19. tovrstni izbor. »Kvaliteta je iz leto v leto boljša. Kako dobra je salama, je odvisno tudi od vremena in predvsem od surovin, ki so jih uporabili. Nekdo stavi na krškopoljskega prašiča, nekdo na izbrano domače meso, veliko k uspehu pa pripomorejo tudi izkušnje,« je povedal organizator dogodka Martin Meglič. Po njegovem mnenju je imela strokovna komisija tudi letos težko nalogo, saj je bila večina salam zelo dobrih.

Besedilo in fotografije: R. N.

