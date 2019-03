Gori podrast in grmičevje

3.3.2019 | 08:05

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči okoli 19. ure je v Šmihelu v Novem mestu zagorelo med cesto in železniško progo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel-Novo mesto so ogenj pogasili, zgorelo pa je približno 150 kvadratnih metrov suhe trave in podrasti. Ogenj je ogrožal reklamni pano. O požaru so obveščeni policisti PU Novo mesto.

Tudi v Posavju so morali gasilci večkrat posredovati. Ob 18.35 je na območju Drnovega zagorelo na prostem. Gasilci PGE Krško so požar, ki je zajel okoli štiri are travnate površine, pogasili. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 19.26 je v naselju Pečice (občina Brežice) na težje dostopnem terenu gorela podrast in grmičevje. Gasilci PGD Križe so požar, ki je zajel okoli pol hektarja površine, pogasili. Obveščene so bile pristojne službe.

Ostali brez vode

Dežurni na 112 še poročajo, da je ob 3.07 v naselju Stara vas-Bizeljsko prišlo do okvare na vodovodnem sistemu. Brez vode so prebivalci omenjenega naselja z okolico, o dogodku pa je obveščena Komunala Brežice.

Brez poškodovanih

V Gorenji Pirošici so gasilci posredovali zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila ponoči, a poškodovanih k sreči ni bilo.

M. M.