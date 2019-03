Poraz za porazom

3.3.2019 | 08:45

Foto: MRK Krka

Rokometaši novomeške Krke so v 20. krogu lige NLB izgubili proti Kopru 2013 s 30:31, igralci Urbanscapa Loke so premagali Dobovo s 33:29, člani Sviša Ivančne Gorice in mariborskega Branika so se razšli z neodločenim izidom 29:29, rokometaši velenjskega Gorenja pa so v gosteh premagali trebanjski Trimo z 22:20.

Urbanscape Loka - Dobova 33:29 (19:15)

Rokometaši Urbanscapa Loke so v 20. krogu lige NLB premagali Dobovo s 33:29 (19:15).

* Dvorana Poden, gledalcev 350, sodnika: Dejan in Igor Ivančič (oba Gorišnica).

* Urbanscape Loka: Božnar, Juričan, Vrbinc 5, Šibanc 8 (1), Gartner 2, Dolenc, Jamnik 8 (2), M. Jesenko, Bradeško, Mali, Jeseničnik, M. Pipp, Bergant 1, A. Jesenko 4 (3), Bogdanić-Jenko 5, Marinović.

* Dobova: Delič, Leben, Polutnik, Dular 3, Markušić 3, Kovacs, Humek, Bura 4, Jazbec 1, Krnc 1, Šušnjara 2, Kunst 4, Sintič 5, Hotko 3, Novak 3 (2).

* Sedemmetrovke: Urbanscape Loka 6 (6), Dobova 4 (2).

* Izključitve: Urbanscape Loka 8, Dobova 12 minut.

* Rdeč karton: /.

Škofjeločani so se po zmagi nad tekmeci iz Posavja utrdili na šestem mestu in si po njej bržkone že zagotovili nastop v elitni skupini za prvaka, saj imajo pred sedmouvrščenimi Novomeščani tri točke prednosti, do konca rednega dela pa sta le še dva kroga.

Varovanci domačega trenerja Roberta Beguša so imeli včeraj vse niti igre v svojih rokah, predvsem sijajno pa so zaigrali v končnici prvega polčasa, ko so si priigrali pet golov prednosti (18:13).

Gorenjci v drugi polovici tekme niso popustili, vselej so bili za korak ali dva pred gosti, po njihovem vodstvu z 32:25 v 56. minuti pa je bilo vsem jasno, da bosta točki ostali v Škofji Loki, kar se je tudi zgodilo.

V domači ekipi sta bila najbolj učinkovita Alen Šibanc in Grega Jamnik z osmimi goli, v gostujoči pa Marko Sintič s petimi zadetki.

Škofjeloška zasedba bo v prihodnjem krogu gostovala v Trebnjem, ekipa iz Dobove pa v Kopru. Obe tekmi bosta v soboto, 9. marca.

Sviš Ivančna Gorica - Maribor Branik 29:29 (15:13)

Rokometaši Sviša Ivančne Gorice in mariborskega Branika so se v 20. krogu lige NLB razšli z neodločenim izidom 29:29 (15:13).

* Dvorana OŠ Stična, gledalcev 320, sodnika: Humek in Škvarč (oba Dobova).

* Sviš Ivančna Gorica: Vencelj, Škorc, Knez 2, Zafran 2, Fink, Tekavčič, Hrovat, Stopar 8, Košir 2, Pirnat, A. Kutnar, Krabonja 4, M. Košir 11 (4), D. Košir, Vidmar.

* Maribor Branik: Đurica, Simonič, Žabić 3, Planinšek, Celminš 2, Marušič 6, Sok, Jerenec 1, Velkavrh 5, Ranevski, Budja 1, Jerebie 1, Golik 1, Buneta 3, Štumpfl 6 (1).

* Sedemmetrovke: Sviš Ivančna Gorica 4 (4), Maribor Branik 2 (1).

* Izključitve: Sviš Ivančna Gorica 4, Maribor Branik minut.

* Rdeč karton: /.

Gostovanje mariborskih rokometašev v Ivančni Gorici se ni končalo po njihovih željah in načrtih, navkljub polovičnemu izplenu pa ostajajo na četrtem mestu prvenstvene lestvice, medtem ko so Dolenjci še vedno povsem na dnu razpredelnice.

Gostitelji so večji del prvega polčasa imeli škarje in platno v svojih rokah. V 25. minuti so si priigrali kar sedem golov prednosti (15:8), a so Štajerci v končnici prvega dela naredili delni izid 5:0 in na veliki odmor odšli z zaostankom dveh golov (13:15).

V 45. minuti je prednost gostiteljev znašala šest golov (25:19), a so se nato prebudili tudi gosti in jih v 59. minuti ujeli (28:28). Sklepna minuta je bila izjemno razburljiva, najprej je Nejc Krabonja gostitelje popeljal v vodstvo z 29:28, izenačujoči gol pa je zabil Stefan Žabić.

V domači ekipi sta bila najbolj učinkovita Matic Košir z enajstimi in Simon Stopar z osmimi goli, v gostujoči pa Tine Marušič in Uroš Štumpfl, oba sta dosegla po šest zadetkov.

Zasedba iz Ivančne Gorice bo v prihodnjem krogu gostovala v Ribnici, mariborska ekipa pa bo gostila ormoški Jeruzalem. Obe tekmi bosta v soboto, 9. marca.

Dol TKI Hrastnik - Riko Ribnica 27:26 (13:13)

Rokometaši Dola TKI Hrastnika so 20. krogu lige NLB premagali Riko Ribnico s 27:26 (13:13).

* Dvorana Dolanka, gledalcev 150, sodnika: Nahtigal (Ljubljana) in Kavalar (Celje).

* Dol TKI Hrastnik: Seme, Nunčič, Brilej 4, Klepej 11 (3), Ajdari 5 (1), Grušovnik, Pintar, Bauerheim 1, Gospodarič, Hribšek 2, Ramić 3, Ribič, Jakopič, Simončič 1, Cigler, Koprivc.

* Riko Ribnica: Glavan, Klarič, Strmljan 3, Horvat 1, Vujačić 5, Žagar 4, Knavs 5 (3), Ranisavljević, Pahulje, Lešek 2, B. Nosan 1, Pucelj 2, Tomšič, M. Nosan 1, Setnikar 1, Košmrlj 1.

* Sedemmetrovke: Dol TKI Hrastnik 4 (4), Riko Ribnica 3 (3).

* Izključitve: Dol TKI Hrastnik 2, Riko Ribnica 8 minut.

* Rdeč karton: /.

Ribničani so na Dolu pri Hrastniku doživeli tretji poraz v tej sezoni, hkrati pa zapravili sijajno priložnost, da se vodilnim Celjanom približajo na vsega točko. Njihovo namero so jim preprečili srčni Dolani, ki navkljub velikemu rokometnemu skalpu ostajajo na predzadnjem mestu na lestvici.

Rokometaši iz dežele suhe robe so bili pred dvobojem veliki favoriti. Po izenačenem prvem polčasu so si v 41. minuti priigrali tri gole prednosti (19:16), a so jih varovanci domačega trenerja Aleša Sirka v 48. minuti ujeli in izenačili na 22:22, tri minute kasneje pa po golu Grege Klepeja povedli s 24:23.

V razburljivi končnici so bili vselej za korak pred Ribničani, odločilni gol za zmago pa je v 58. minuti postavil absolutni junak dvoboja Klepej. Gosti so v zadnjih dveh minutah naredili številne napake in ostalo je pri zmagi Zasavcev.

V domači ekipi je blestel Klepej z enajstimi goli, pet jih je prispeval Amal Ajdari. V gostujoči sta Risto Vujačić in Uroš Knavs dosegla po pet zadetkov.

Zasedba z Dola pri Hrastniku bo v prihodnjem krogu gostovala v Velenju, ribniška pa bo gostila Sviš Ivančno Gorico. Obe tekmi bosta v soboto, 9. marca.

Trimo Trebnje - Gorenje Velenje 20:22 (8:9)

Rokometaši velenjskega Gorenja so v 20. krogu lige NLB v gosteh premagali trebanjski Trimo z 22:20 (9:8).

* Dvorana OŠ, gledalcev 300, sodnika: Čretnik in Turnšek (oba Velje).

* Trimo Trebnje: Hasić, Brana, Urbič, Cvetko 5 (3), Seferović 3, Dobovičnik 2, Mat. Kotar 3 (1), Mih. Kotar 1, Mar. Kotar 1, Udovič 2, Sašek, Redek, Bojanić 1, Grbić 1, Grandovec, Cirar 1.

* Gorenje Velenje: Logar, Vujović, Taletovič, Mazej 1, Haseljić 2, D. Tajnik 1 (1), Špelić 2, Matanović 4, Levc, Stojnić 1, Miklavčič 2, Banfro, Verdinek 5 (2), M. Kavčič 1, A. Kavčič 3 (2), Kete.

* Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 5 (4), Gorenje Velenje 8 (5).

* Izključitve: Trimo Trebnje 8, Gorenje Velenje 2 minuti.

* Rdeč karton: /.

Velenjčani so v vselej vročem Trebnjem osvojili obe točki, Dolenjci pa so doživeli deveti poraz.

Dolenjsko-štajerski obračun je bil zelo trd, obe ekipi sta več pozornosti namenili igri v obrambi, število doseženih golov na eni in drugi strani zgovorno priča o tem. Velenjčani so sijajno odprli obračun in povedli s 4:1, a so gostitelji v 22. minuti nevtralizirali primanjkljaj v golih in izenačili na 7:7.

Drugi polčas je bil preslikava prvega. "Ose" so v 35. minuti po golu Aleksa Kavčiča priigrale lepo zalogo v golih (13:9), v 47. minuti pa je njihova prednost znašala zgolj zadetek (16:15). V zadnjih desetih minutah se je nadaljeval boj za vsak košček igrišča, po zadetku Vlada Matanovića iz nasprotnega napada za velenjsko vodstvo z 21:18 v 57. minuti pa je bilo jasno, da bosta točki romali v Šaleško dolino.

V velenjski ekipi je bil najbolj Matic Verdinek, v trebanjski Tobias Cvetko, oba sta dosegla po pet golov.

Trebanjska ekipa bo v prihodnjem krogu gostila Urbanscape Loko, velenjska pa Dol TKI Hrastnik. Obe tekmi bosta v soboto, 9. marca.

Krka - Koper 2013 30:31 (15:16)

Rokometaši novomeške Krke so v 20. krogu lige NLB izgubili proti Kopru 2013 s 30:31 (15:16). Posnetki s tekme so na ogled v galeriji spodaj.

* Dvorana Marof, gledalcev 200, sodnika: Sok in Lah (oba Ormož).

* Krka: Brajer, Tomić, L. Rašo 1, Bevec, Didovič 3, Okleščen 6, Pršina 2, Irman, Jakše 3, Klemenčič, D. Rašo, Batagelj 2, Papež 7 (4), Kukman, Matko, Florjančič 6 (2).

* Koper 2013: Haseljić, Kocjančič, Postogna, Makuc, Grzentič, Krečič 6, Matijaševič 4, Konjević, Moljk 3, Smolnik 6, Sokolič 7, Guček, Zugan, Planinc, Stopar, Bratkovič 5 (2).

* Sedemmetrovke: Krka 9 (6), Koper 2013 3 (2).

* Izključitve: Krka 12, Koper 2013 16 minut.

* Rdeč karton: /.

Koprska ekipa si je po zmagoslavju v dolenjski prestolnici bržkone že zagotovila nastop v skupini za prvaka. Po deseti zmagi ima dva kroga pred koncem rednega dela štiri točke prednosti pred trenutno sedmouvrščeno Krko, ki je še drugič v tej sezoni klonila proti Kopru. V prvem delu prvenstva je v Kopru izgubila s 27:32.

Dolenjsko-primorski obračun je bil izjemno izenačen. Oboji so se gnali do skrajnih meja in druga drugi nastavljali taktične zanke, a se nobena v njih ni ujela. V prvi polovici dvoboja je bil kar 13-krat izid izenačen, podobna predstava je bila v drugem polčasu.

V njem je sprva bolje kazalo Novomeščanom, ki so v 37. minuti prvič na dvoboju povedli za tri gole (21:18), a so jih Koprčani relativno hitro ujeli in v 47. minuti po golu Marka Matijaševiča izenačili na 24:24, pet minute kasneje pa po dveh zadetkih Tilna Sokoliča povedli s 27:25.

Varovanci gostujočega trenerja Uroša Rapotca so v prelomnih trenutkih dvoboja prikazali zelo hladnokrvno predstavo, v kali so zatrli vse poskuse domačih rokometašev po prevratu ter dosegli pomembno zmago.

V zmagoviti ekipi je bil najbolj učinkovit Sokolič s sedmimi goli, enega manj sta prispevala Grega Krečič in Žiga Smolnik. V domači ekipi je Jernej Papež dosegel sedem, Grega Okleščen in Luka Florjančič pa po šest zadetkov.

Novomeška ekipa bo v prihodnjem krogu gostovala v Celju, koprska pa bo gostila Dobovo. Obe tekmi bosta v soboto, 9. marca.

Izidi 20. kroga rokometne lige NLB in lestvica:

* Izidi, 20. krog:

- sreda, 27. februar:

Jeruzalem Ormož - Celje Pivovarna Laško 31:29 (17:17)

- sobota, 2. marca:

Urbanscape Loka - Dobova 33:29 (19:15)

Dol TKI Hrastnik - Riko Ribnica 27:26 (13:13)

Sviš Ivančna Gorica - Maribor Branik 29:29 (15:13)

Trimo Trebnje - Gorenje Velenje 20:22 (8:9)

Krka - Koper 2013 30:31 (15:16)

Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 20 17 0 3 651:544 34

2. Riko Ribnica 20 14 3 3 587:520 31

3. Gorenje Velenje 20 14 2 4 569:500 30

4. Maribor Branik 20 10 4 6 540:523 24

5. Koper 2013 20 10 3 7 537:515 23

6. Urbanscape Loka 20 11 0 9 554:552 22

7. Krka 20 9 1 10 575:562 19

8. Trimo Trebnje 20 7 4 9 519:529 18

9. Jeruzalem Ormož 20 6 1 13 510:556 13

10. Dobova 20 6 0 14 546:611 12

11. Dol TKI Hrastnik 20 4 1 15 481:574 9

12. Sviš Ivančna Gorica 20 2 1 17 530:614 5

STA, M. M.; foto: MRK Krka

