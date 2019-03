FOTO: 19. Mačkarada s preko 600 maskami

3.3.2019 | 11:20

Kočevje - S predajo ključa mestne oblasti Pustu, ki ga je simbolično predal župan Vladimir Prebilič predsednici Turističnega društva Kočevje Darji Delač Felda, se je začela letošnja že 19. Mačkarada v Kočevju.

Po predaji ključa na mestni ploščadi je krenila tradicionalna pustna povorka od stavbe občine po glavni ulici do mestne ploščadi. Letos je v povorki sodelovalo 16 skupin s skupno 600 do 700 maskami, ki so se predstavile pred Centrom za socialno delo, Tržnico Kočevje in nato še na mestni ploščadi.

Najštevilčnejša je bila skupina OŠ Ob Rinži, v kateri je sodelovalo preko 100 mask na tematiko Vikingov, sledila pa ji je skupina OŠ Zbora odposlancev, ki je letos predstavljala peke. Prav tako številne pa so bile tudi gostujoče skupine, med katerimi so bili tudi letos kurenti tisti, s katerimi so sprevod zaključili. Kot gostje so v prevodu nastopili člani KFD Podlehnik, Orači iz vasi Jablovec in Tminska pustna muzika, ki se je v Kočevju, kot je povedala Delač Felda, predstavila že pred petimi leti.

Po zaključku sprevoda je sledilo pustno rajanje s skupino Kingston. Mačkarado je tudi letos organiziralo Turistično društvo Kočevje v sodelovanju z Zavodom za turizem in kulturo, Občino Kočevje in KS Kočevje-mesto.

Besedilo in fotografije: M. L.-S.

