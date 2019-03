FOTO: Maškare na 35. Mojčinem karnevalu

3.3.2019 | 16:00

Otroško rajanje z DPM Mojca je tudi letos potekalo v telovadnici OŠ Drska.

Novo mesto - Od Metlike do Dobove in od Kočevja do Kostanjevice na Krki se te dni vrstijo večja tradicionalna pustovanja. Eno manjših oz. otroških je že 35. leto včeraj priredilo Društvo prijateljev mladine Mojca, letos v znamenju ekologije in recikliranja. V telovadnici OŠ Drska v Novem mestu so tako otroci plesali in peli ob Maji Kokol, veliko mask pa se je ob lepem vremenu rajanju prepustilo še na otroškem igrišču in v okolici. Prostovoljci društva so poskrbeli za nagrade in slastne krofe, nekaj utrinkov pa si lahko ogledate v galeriji spodaj.

Tudi današnja nedelja mineva v znamenju pustnih šeg, nekaj vabil najdete na povezavi Namig za premik.

Tekst in foto: M. M.

