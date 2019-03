FOTO: Bodo litanije kaj zalegle?

3.3.2019 | 13:40

Kulturni minister Merjašček je bil slavnostni govornik na semiškem pustovanju.

Semič - Danes dopoldne je bilo po pustno živahno tudi v Semiču. Prebudili so se semiški gusarji, ki so v litanijah povedali tudi marsikaj, kar jih žuli, čeprav so priznali, da je marsikateri žulj ostal neobdelan, ker jim je preprosto zmanjkalo časa. Medtem ko so včasih pustovali štiri dni, so jim tokrat odmerili uro časa na 3. Belokranjskem sejmu v Semiču.

Glavno besedo je imela gusarska godba, ki je povabila vrsto zanimivih gostov. Prišel je novi kulturni minister Merjašček, kardinal Francelj s spremstvom, iz zapora so privlekli Andreja Šiška. Prišel je predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, pa ameriški predsednik Donald Trump z ženo Melanijo, medtem ko je kandidatka slovenskih korenin za ameriško predsednico Amy Klobuchar poslala pismo.

Gusarsko predstavo so si ogledali številni obiskovalci tridnevnega 3. Belokranjskega sejma, ki ga je pripravilo podjetje Požek d.o.o. Na stojnicah še do 18. ure, ko se bo sejem končal, ponujajo različno blago, veliko zanimanje pa je vzbudila tudi raznovrstna mehanizacija. Sicer pa je bilo na sejmu tudi več predstavitev.

Tako so predstavili delo z rezalno cepilnim strojem, pripravili izobraževalno predavanje in prikaz o možnostih sodelovanja med kmetijami, izvedeti je bilo mogoče marsikaj o ekološkem sadjarstvu, trsnih cepljenkah, fitofarmacevtskih sredstvih za vrtičkarje, sadjarje in manjše vinogradnike. Na voljo je bila delavnica o pripravi in peki belokranjske pogače, danes ob 16. uri pa bodo člani Civilne zaščite Semič pripravili še prikaz dela z defibrilatorjem.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija