Z avtom v hidrant in hišo

3.3.2019 | 18:10

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

V ulici Postaja v Mirni Peči se je okoli 10.40 zgodila prometna nesreča, v kateri se je vozilo zaletelo v nadzemni hidrantni priključek. Občani so zaprli ventil in preprečili nadaljnje iztekanje vode še pred prihodom gasilcev GRC Novo mesto, tako da njihova pomoč ni bila potrebna, poročajo z ReCO Novo mesto. O nesreči so bili obveščeni delavci komunale Novo mesto in policisti, poškodovanih pa k sreči ni bilo.

Tudi iz Posavja dežurni na 112 poročajo o nesreči. Ob 4.18 je v naselju Gorenja Pirošica (občina Brežice) osebno vozilo trčilo v stanovanjski objekt. Gasilci PGE Krško so odklopili akumulator in nudili pomoč policistom pri razsvetljavi kraja nesreče. Poškoodvanih k sreči tudi v tem primeru ni bilo.

Ob 15.04 so v Šentjanžu gasilci PGD Sevnica s pomočjo vrvne tehnike preminulo osebo izvlekli iz potoka ter nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica. Več podrobnosti ni znanih.

Ob 3.07 je v naselju Stara vas-Bizeljsko prišlo do okvare na vodovodnem sistemu. Okvaro so ob 7.26 odpravili delavci Komunale Brežice. Dežurni v ReCO Brežice so še zapisali, da so nekaj po 13. uri v Neselju heroja Maroka v Sevnici gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vhodna vrata večstanovanjskega objekta.

Brez električne energije bodo …

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek dne 4. 3. 2019 od 8:00 do 15:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMAVER, TP RDEČI KAL, TP VRBOVEC in občasno iz TP KORITA, TP ARTMANJA VAS in TP ŠAHOVEC.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek dne 4. 3. 2019 od 8:00 do 14:30, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek dne 4. 3. 2019 od 8:00 do 14:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GROBLJE PRI CEGELNICI;

- od 8:00 do 8:30 in od 13:30 do 14:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SREBRNIČE;

- od 8:00 do 8:30, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETELINJEK;

- od 10:00 do 14:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJA VAS.

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije:

- na območju transformatorske postaje: TRŽIŠČE KOLODVOR izvod VRHEK v ponedeljek, 4. 3. 2019 8:00 in 11:00;

- na območju transformatorske postaje: Fužine Mirna in Migolica v ponedeljek, 4. 3. 2019 med 8:00 in 13:00.

M. M.