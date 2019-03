Dušan Rajović zmagal na Rodosu

3.3.2019 | 19:15

Vir fotografije: KK Adria Mobil

Novo mesto - KK Adria Mobil nadaljuje z odličnimi nastopi v uvodnem delu sezone! Na dirki International Rhodes Grand Prix na grškem otoku Rodos je zmagovalca po 186,3 kilometra odločal zaključni sprint glavnine, ki ga je zanesljivo dobil Dušan Rajović in dosegel svojo prvo zmago v letošnji sezoni, so danes sporočili iz kluba.

Zimzeleni kapetan kluba Radoslav Rogina danes praznuje okrogel jubilej. Za štirideseto pomlad si je zelo želel dober rezultat in se pognal v beg, ki se je žal končal tik pred ciljem.

Vendar veselje v ekipi kljub temu ni izostalo, so zapisali v sporočilu za javnost, saj je za zmago poskrbel njegov klubski kolega Rajović, ki je ugnal vse tekmece iz 23 ekip na dirki in zanesljivo zmagal.

Po dirki je dejal: "Dirka je bila dolga in razgibana. Progo smo si ogledali že v sredo in spoznali najnevarnejše odseke trase. Celotno dirko smo imeli vse pod kontrolo. Šele na polovici dirke je uspel pobeg z našim kapetanom in slavljencem Radoslavom Rogino. V ozadju smo uspeli pokriti vse napade, sprva je bilo videti, kot da bo beg uspel, ampak so ubežnike ujeli dva kilometra pred ciljem. Fantje so v finalu postavili vlak in mi pripravili odlično izhodišče za ciljni sprint ter me pripeljali do prve zmage v sezoni. Ekipa deluje homogeno in je zelo motivirana, tako da se že veselimo naslednje dirke na otoku."

Ekipa ostaja na otoku še ves teden, kajti od petka do nedelje poteka tridnevna dirka International Tour of Rhodes.

Rezultati.

M. M.