Gorijo saje, avtomobili in trava

4.3.2019 | 07:00

Sinoči ob 20.21 uri sta v kraju Rožno, občina Krško, trčili osebni vozili. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Gasilci PGE Krško so zavarovali in razsvetlili mesto nesreče, nudili pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev, odklopili akumulatorja na vozilih in počistili cestišče. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo oskrbeli na kraju.

Dimniški požar

Ob 18.35 so v Trubarjevi ulici v Črnomlju gorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Črnomelj so nadzorovali izgorevanje saj, pregledali objekt, okolico dimnika s termo kamero ter odsvetovali nadaljnje kurjenje do prihoda dimnikarja.

Na AC zagorel avto

Ob 19.43 je na avtocesti med izvozom Mirna Peč—Trebnje vzhod zagorelo osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Trebnje so pogasili ogenj, ki je uničil instalacije v motornem delu. Posledice požara na avtocesti so počistili dežurni delavci DARS.

Še vedno požari v naravi



Ob 20.11 je v Stranski vasi, občina Novo mesto, gorelo na travniku ob gozdu. Ogenj so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Stranska vas. Zgorelo je približno 100 kvadratnih metrov suhe trave. Obstajala je nevarnost razširitve požara v gozd. O požaru so obveščeni policisti PU Novo mesto.

Ob 15.46 je v Kočevju gorel humus. Gasilci PGD Kočevje so prekopali in namočili dva kvadratna metra zemljine in humusa.

Ob 15.48 je na Mlaki pri Kočevju gorela trava na površini okoli 100 kvadratnih metrov. Gasilci PGD Stara Cerkev in Kočevje so požar pogasili.

Ob 17.52 je nad Nemško vasjo v občini Ribnica gorela travnata površina. Gasilci PGD Nemška vas so pogasili požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov.

Ob 18.10 je v Zagradcu pri Grosupljem v občini Grosuplje gorela trava na površini okoli 3000 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Zagradec pri Grosupljem, Gatina ter Malo in Veliko Mlačevo.

Razlitje dizla

Ob 18.50 je prišlo v ulici Bršljin v Novem mestu do razlitja dizelskega goriva na parkirišču gostinskega objekta. Gasilci GRC Novo mesto so manjši madež razlitja posuli z vpojnim sredstvom in očistili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 8:00 do 15:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMAVER, TP RDEČI KAL, TP VRBOVEC in občasno iz TP KORITA, TP ARTMANJA VAS in TP ŠAHOVEC.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GROBLJE PRI CEGELNICI;

- od 8:00 do 8:30 in od 13:30 do 14:00 bo prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SREBRNIČE;

- od 8:00 do 8:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETELINJEK;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJA VAS.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- na območju TP TRŽIŠČE KOLODVOR izvod VRHEK med 8:00 in 11:00;

- na območju TP Fužine Mirna in Migolica med 8:00 in 13:00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Laše izvod Pokojnik med 8. in 14. uro.

M. K.