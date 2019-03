Krčani izgubili za gol v Velenju

4.3.2019 | 08:00

Foto: B. B., arhiv DL

Velenje, Krško - Nogometaši Krškega so včeraj popoldne v 21. krogu Prve lige Telekom Slovenije z 0:1 izgubili v gosteh pri velenjskem Rudarju.

Velenjski nogometaši so v boju za obstanek prišli do pomembne zmage proti neposrednemu tekmecu Krškemu. Ta je bil v drugem polčasu boljši tekmec, imel kar nekaj priložnosti, a vodstva knapov iz prvega polčasa ni izničil.

Nogometaši v obeh ekipah v prve pol ure niso ponudili razburljivega dogajanja, priložnosti praktično ni bilo. Zato pa so iz prve prave zadeli Velenjčani, ko je z desne strani Robert Pušaver podal pred vrata, kjer je z glavo zadel Milan Tučić. Do konca polčasa sta obe ekipi sprožili še po en strel v okvir gola, s čimer pa vratarja Matej Radan in Marko Zalokar nista imela nobenih težav, so dogajanje na igrišču povezali na STA.

V uvodu drugega dela so bili podjetnejši Krčani, ki so si priigrali dve polpriložnosti, obakrat so preslabo streljali z glavo (Ante Vukušić, Ante Kordić). Vukušić je poskusil tudi v 51. minuti, a tudi takrat neuspešno. V 63. minuti je znova poskusil še Kordić, ki je prišel pred Radana, a malo preblizu, tako da mu je velenjski vratar strel blokiral. Deset minut pozneje je bil blizu spet Vukušić, z ramo je žogo poslal malo mimo gola.

Rezervist domačih Dominik Radić je v 75. minuti po dolgem času poskrbel za velenjsko priložnost, ko je z roba kazenskega prostora žogo poslal le malo mimo leve vratnice, v 90. pa je njegova poskusa obranil Zalokar. V 80. minuti je prvič na tekmi nase opozoril še izkušeni krški vratar Dalibor Volaš, toda tudi on je z glavo za malenkost zgrešil cilj.

Krško bo v 22. krogu gostil Celje.

* Stadion Ob jezeru, sodniki: Borošak, Friš in Benc.

* Strelec: 1:0 Tučić (32.).

* Rudar: Radan, Kašnik, Pušaver, Tomašević, Arap, Ćosić, Hrubik, Krefl, Trifković (od 77. Kobiljar), Škoflek (od 68. Radić), Tučić (od 84. Pišek).

* Krško: Zalokar, Batarelo, Cetina, Kordić, Da Silva, Jandrek, Petrović (od 73. Sokler), Vojković (od 71. Štefulj), Volarič, Volaš, Vukušić (od 85. Perić).

* Rumeni kartoni: Tučić, Kašnik, Trifković; Kordić, Volaš, Da Silva.

* Rdeči karton: /.

M. Ž., STA