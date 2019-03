Policisti poostreno preverjajo uporabo varnostnega pasu

4.3.2019 | 11:20

Ste v vozilu pripeti z varnostnim pasom? (Foto: M. M., arhiv DL)

Policisti bodo od danes do 17. marca poostreno preverjali, ali vozniki in potniki med vožnjo dosledno uporabljajo varnostni pas oz. ustrezne zadrževalne sisteme. "Glavna cilja akcije sta povečati uporabo varnostnega pasu v osebnih avtomobilih, še posebej na zadnjih sedežih, tovornih vozilih in avtobusih, obenem pa zmanjšati število smrtnih žrtev in hudo telesno poškodovanih v prometnih nesrečah," so sporočili iz policije.

Akcijo, ki je usklajena z mednarodno organizacijo prometnih policij TISPOL (tovrstne preventivne aktivnosti bodo med 11. in 17. marcem izvajale tudi prometne policije v številnih drugih državah Evropske unije), vodi in koordinira Javna agencija RS za varnost prometa.

Ali ste vedeli?

Odrasel človek lahko z močjo rok in nog zadrži težo svojega telesa ob trku do hitrosti 7 km/h, že ostro zaviranje pri majhni hitrosti pa je dovolj, da otroka, ki ni pripet in ne spremlja dogajanja v prometu, vrže iz sedeža v avtomobilu in ga hudo poškoduje.

Pri trku vozila, ki vozi s hitrostjo samo 30 km/h, je udarec na naše telo enak padcu z višine 3 metrov, pri hitrosti 50 km/h pa je sila enaka 10-metrskemu padcu v globino. Pri večjih hitrostih ta sila skokovito narašča in je pri hitrosti 100 km/h že enaka padcu z višine 40 metrov, kar pomeni veliko verjetnost za hude poškodbe.

Uporaba varnostnega pasu v številkah

Strokovnjaki so ugotovili, da bi bilo med vozniki in potniki v avtomobilih 40 odstotkov manj žrtev, če bi vsi uporabljali varnostne pasove. Pri prometnih nesrečah, ki se zgodijo pri velikih hitrostih, nam varnostni pas lahko reši življenje.

Pri prometnih nesrečah, ki se zgodijo pri manjših hitrostih, na primer pri mestni vožnji, pa lahko varnostni pas predvsem prepreči nepotrebne poškodbe, ki pa so lahko tudi pri nizkih hitrostih zelo hude (npr. udarec z glavo v vetrobransko steklo, udarec volana v predel prsnega koša itd.).

Lani je v Sloveniji med 12 umrlimi potniki le 7 potnikov uporabljalo varnostni pas, od 33 umrlih voznikov osebnih vozil pa jih je varnostni pas uporabljalo 23.

Uporaba varnostnega pasu obvezna

Uporaba varnostnega pasu je obvezna na vseh sedežih v vozilih. Otrok, manjši od 150 cm, mora biti zavarovan z zadrževalnim sistemom, ki je primeren njegovi telesni masi. Vendar pa otrok ni dovoljeno prevažati v nazaj obrnjenem zadrževalnem sistemu v sedežu za potnike, zaščitenem s prednjo zračno blazino, razen če je zračna blazina deaktivirana. V motornem vozilu, ki ni opremljen z zadrževalnim sistemom, ni dovoljeno prevažati otrok, mlajših od treh let.

Otroke, starejše od treh let in manjše od 150 cm, je dovoljeno voziti le na sedežih, ki niso prednji sedeži.

J. A.