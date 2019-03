Prisluhnimo srcu

4.3.2019 | 08:35

Novo mesto - Na Srednji zdravstveni in kemijski šoli Novo mesto smo se ob 28. februarju, svetovnem dnevu redkih bolezni, aktivno vključili v vseslovensko akcijo Srčna pisma.

Dijake smo povabili, naj prisluhnejo svojemu srcu in namenijo spodbudne misli malim bolnikom z redkimi boleznimi. Skupaj s Skladom Vilijem Julijan – dobrodelnim skladom za otroke z redkimi boleznimi – smo izdelali srčna pisma in jih po elektronski pošti poslali staršem bolnih otrok. S tem smo želeli pokazati srčnost mladih za mlade – narediti nekaj dobrega in posebnega za mlade borce. Redke bolezni so večinoma neozdravljive, zato družine z bolnimi otroki preživljajo zelo težke čase. Izraziti jim želimo podporo in priznanje za njihovo borbo. Srčnost naših dijakov je zelo velika, saj je nastalo veliko čudovitih izdelkov, ki smo jih razstavili na šoli in otroškem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto pod naslovom Prisluhnimo srcu, razdelili pa smo jih tudi bolnim otrokom v bolnišnici. Srčna pisma so izdelali dijaki 2. letnikov in 4. a programa zdravstvena nega.

Mojca Simončič, Slađana Sladojević in Katja Jović