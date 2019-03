FOTO: Na Šelmariji malenški duhci, terme cvička, Trump in kurenti

4.3.2019 | 08:55

Kostanjevica na Krki - Sončno nedeljsko popoldne je v Kostanjevico na Krki privabilo številne obiskovalce tradicionalne pustne povorke tamkajšnje Šelmarije. V mimohodu mask so se med drugimi sprehodili Malenški duhci, Fašjenkov župan, kurenti, vrtec Plavček je predstavil živalski svet, ni šlo mimo volilnih zapletov v Beli Cerkvi, množična je bila ekipa iz Šentjerneja, dogajanje so popestrili godbeniki in mažorete …

V okviru Šelmarije drevi ob 19. uri sledi občni zbor Prforcenhausa in zvečer še ples v maskah, jutri zjutraj je na vrsti gonjenje medveda, popoldne oranje in sajenje ter zvečer promenadni nastop v čast predsedniku, na pustni torek pa še izdelava in pogreb kourenta, nato pa vesela sedmina.

Tekst in foto: M. M.

