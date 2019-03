Slovenske maske zasedle Ribnico

4.3.2019 | 13:15

Škrabčev trg je zasedlo več kot 900 pisanih mask iz 26 društev. (Foto: M. G.)

Ribnico - Po enoletnem predahu je Pustno društvo Goriča vas, ki se s krajšimi prekinitvami skoraj tri desetletja podpisuje kot organizator tradicionalnega pustnega rajanja v deželi suhe robe s sicer več kot stoletno tradicijo, je v soboto znova obudilo ta šegavi in nori običaj.

»V starih bukvah je zapisano, živa so še pričevanja, kako so se znali ljudje v naši dolini poveseliti in zbijati šale, predvsem na svoj račun, ravno v dneh okoli pusta,« je spomnil ribniški župan Samo Pogorelc, ki ni skrival zadovoljstva nad videnim.

Več kot 900 pisanih mask jih je iz 26 društev poltretjo uro na Škrabčevem trgu in okolici razkazovalo barvitost svojih pokrajin: Koranti iz Lancove vasi, Liški pustje iz Kanala ob Soči, pustne maske iz hrvaškega Prezida, z Bleda, Kobarida, Vira pri Domžalah …, izvirne in domiselne so bile tudi domače - vrtčevski in šolski otroci, Psoglavci iz Sodražice, pa pajki, pavi, ose, Lovska družina Guča, ekologi iz Hrovače, številni Indijanci s konji in taborom, članice društva Podeželskih žena ….

»Ja, prijetno smo presenečeni s tako množičnim odzivom. Treba je reči, da smo se na to pustovanje pripravljali že od lani, kmalu po zamenjavi vodstva,« je dejal Nejc Lovšin, predsednik PD Goriča vas.

Pustovanje v Ribnici ali norčije v deželi suhe robe vedno začne vitez na konju s karnevalsko zastavo. Za njim z burovžem, ki je ena izmed najstarejših in najznačilnejših mask Ribnice, koraka posebna maškara. Tokrat sta bila dve - ta stari in ta mladi. Tretji ali četrti v vrsti so maske Pustnega društva Nemška vas, postavni fantje z lončenimi glavami in bogato krošnjo, vmes izkušena moška tolčeta s korobačema.

O kamajl (kameli) – tradicionalni pustni živali na Ribniškem, so vrli prireditelji spesnili verze. Kamela je na trgu dvigovala gobec in zijala v hiše, večkrat je razklenila čeljust, da so ji lahko v gobec metali priboljške - darove.

»Ribnica je bila za Ptujem in Cerknico svoj čas tretje etnografsko slovensko naj pustno mesto. Smo na poti, da bo naš karneval znova dobi oznako tradicionalni,« so organizatorji obiskovalcem pomahali v slovo.

Besedilo in fotografije: M. G.

