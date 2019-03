Ste morda videli nesrečo?

4.3.2019 | 09:40

Foto: Arhiv DL

Iz Policijske uprave Novo mesto so pravkar sporočili, da so bili ob 8.20 smo bili obveščeni o prometni nesreči v semaforiziranem križišču na priključku za avtocesto Novo mesto - vzhod. V prometni nesreči, v kateri je nastala premoženjska škoda, sta bila udeležena voznika osebnih avtomobilov Renault clio rdeče barve in voznik kombiniranega vozila Ford tranzit bele barve s sivo ponjavo.

Policisti zaradi razjasnitev okoliščin prosijo morebitne očividce prometne nesreče, da pokličejo na telefonsko številko 113.

M. Ž.