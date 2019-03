Mladi parlamentirali o šolstvu in šolskem sistemu

4.3.2019 | 09:45

Črnomelj - 1. marca je v sejni sobi Občine Črnomelj potekal 29. Otroški občinski parlament, ki so se ga udeležili učenci iz OŠ Vinica, OŠ Loka Črnomelj, OŠ Milke Šobar Nataše, OŠ Stari trg ob Kolpi, OŠ Mirana Jarca Črnomelj in OŠ Dragatuš. Župan je učence nagovoril in jih spodbudil k razpravi, ki je na letošnjem srečanju tekla o šolstvu in šolskem sistemu.

Letos je otroški parlament koordiniral učenec OŠ Loka Michel Horn, zbrane pa je poleg župana nagovorila še predsednica DPM Črnomelj Sonja Strgar. Za regijski otroški parlament, ki bo 19. marca letos v Novem mestu so bili izbrani Michel Horn, OŠ Loka Črnomelj; Marko Mikunovič, OŠ Loka Črnomelj; Jan Škof, OŠ Mirana Jarca Črnomelj in Alja Ivančevič, OŠ Milke Šobar Nataše.

Razprava je bila pestra in učenci so župana seznanili s svojimi idejami o izboljšavah šolskega sistema in izboljšav za svojo šolo.

Kabinet župana,

Občina Črnomelj