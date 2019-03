Krčani zmagali na četrtfinalnem turnirju državnega prvenstva v malem nogometu

4.3.2019 | 10:00

Leskovec pri Krškem, Krško - V petek, 1. marca, je na OŠ Leskovec pri Krškem potekalo četrtfinale državnega prvensta v nogometu za starejše dečke, katerega se je udeležila tudi ekipa iz naše šole.

Žreb je določil, da se bosta najprej pomerili ekipi iz OŠ Jurija Dalmatina Krško in OŠ Pohorskega odreda iz Slovenske Bistrice. Obe ekipi sta borbeno igrali s številnimi priložnostmi za zadetek, a končni rezultat je bil 0:0. Druge tekme so se domačini lotili zelo napadalno in premagali ekipo OŠ Kobilje z rezultatom 3:0. Na zadnje jih je čakala še ekipa OŠ Gustava Šiliha iz Velenja. Domačini so hitro povedli in premagali še zadnjo oviro pred uvrstitvijo v nadaljnje tekmovanje. Končni rezultat je bil 4:1.

Zaradi boljše razlike v zadetih golih smo tako osvojili turnir in se uvrstili v polfinale. Termin tekmovanja še ni znan.

Alen Halilović, 9. b,

OŠ Leskovec pri Krškem

