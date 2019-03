Zupanc Gromova odstopila, šolo vodi v. d. ravnateljice Nina Šalamon

OŠ Šentjernej ima novo začasno vodstvo, saj jo po odstopu Zupanc Gromove vodi v.d. ravnateljice Nina Šalamon.

Šentjernej - Osnovna šola (OŠ) Šentjernej ima novo vodstvo. Po dobrih petih letih vodenja se z mesta ravnateljice poslavlja mag. Renata Zupanc Grom, ki je šolo vodila od leta 2013.

Renata Zupanc Grom

Nina Šalamon

Kot pravi, je bila to njena želja, saj se odpravlja novim strokovnim izzivom naproti, zato je svetu zavoda OŠ Šentjernej ponudila razrešitev. Delo bo nadaljevala na področju vzgoje in izobraževanja. Svet zavoda OŠ je sklep o razrešitvi Zupanc Gromove sprejel 25. februarja in za vršilko dolžnosti ravnateljice šole imenoval Nino Šalamon, dosedanjo pomočnico ravnateljice. Slednja bo na tem mestu lahko največ leto dni - v tem času bo potrebno izvesti nov razpis za ravnatelja šole.

»Hvaležna sem sodelavcem, da smo lahko skupaj ustvarjali spodbudno, mirno in zanesljivo učno okolje. Lahko smo ponosni, da smo odgovorno in z veliko mero pedagoškega erosa gradili dobre odnose, sodelovanje in zaupanje. Verjamem, da bo šola pod vodstvom Nine Šalamon sledila našemu poslanstvu, bila v dragoceno podporo učencem in staršem, sledila razvojnim načrtom, lepo sodelovala z lokalno skupnostjo, organizacijami in društvi in krepila mednarodno sodelovanje in izmenjavo učencev in učiteljev,« pravi dosedanja ravnateljica, ki bo v šoli delala še do 14. marca. Prepričana je, da razvojno naravnan program dela šole omogoča, da bo vzgojno izobraževalo delo lahko uspešno in nemoteno potekalo naprej. »Zaupanje, ki nam ga izkazujejo učenci in starši, povezan kolektiv in naklonjeno okolje pa so dobra popotnica šoli in tudi meni, ki bom lahko vse to in vse vas nosila v srcu,« pravi Zupanc Gromova.

Besedilo in foto: L. Markelj