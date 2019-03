Pošteno pijan povzročil nesrečo

4.3.2019 | 12:10

Foto: Arhiv DL

Policisti PP Krško so bili sinoči nekaj po 20. uri obveščeni o prometni nesreči v naselju Rožno. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 52-letni voznik avtomobila, ki je zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v avtomobil 28-letne voznice. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so povzročitelju nesreče odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 1,20 miligramov alkohola. Med postopkom so še ugotovili, da 52-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran avtomobil Volvo S40. Zoper povzročitelja nesreče bodo zaradi številnih kršitev cestno prometnih predpisov na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomili, a ničesar odnesli

V Češnjeveku je nekdo vlomil v tri zidanice. Po ugotovitvah oškodovancev ni ničesar odtujil, z vlomi pa je povzročil premoženjsko škodo.

V noči na petek je v Gabrju neznanec skozi pritlično okno vlomil v počitniško hišo. Odnesel ni ničesar, po oceni oškodovanca pa je z vlomom povzročil za okoli 1500 evrov škode.

Ukradel denar, nakit in sesalnik

Krške policiste je oškodovanec obvestil, da je v Starem gradu med 24. februarjem in 1. marcem, ko so bili stanovalci odsotni, nekdo vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je denar, nakit in sesalnik ter jih oškodoval za okoli 700 evrov.

Ob prenosni računalnik in torbo

Na parkirišču v Trebnjem je sinoči neznanec vlomil v osebni avtomobil znamke Mercedes ter odnesel prenosni računalnik in torbo. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2000 evrov škode.

Pijana motila javni red in mir

Šentjernejski policisti so bili v petek zvečer obveščeni, da v Mihovici neznanci motijo javni red in mir. Ob prihodu na kraj so policisti izsledili dva pijana kršitelja, ki sta predvajala glasno glasbo ter motila javni red in mir. Moška nista upoštevala ukazov policistov in sta nadaljevala s kršitvami, zato so zoper njiju uporabili prisilna sredstva, ju obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev jima bodo izdali plačilni nalog.

Prijeli avstrijskega sprovajalca in Iračane

Brežiški policisti so v sobotnih večernih urah med opravljanjem nalog varovanja državne meje na Bizeljskem ustavili osebni avtomobil Peugeot avstrijskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da državljan Avstrije v vozilu prevaža šest državljanov Iraka, ki so pred tem peš nezakonito prestopili državno mejo. 38-letnemu Avstrijcu, ki je nameraval tujce prepeljati v notranjost države, so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor. Državljane Iraka so po zaključenih policijskih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

Kar 43 tujcev nezakonito čez državno mejo

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med minulim petkom in današnjim dnem med opravljanjem nalog varovanja državne meje izsledili in prijeli 34 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Na območju Posavja so v krajih Podgračeno in Oštrc prijeli pet državljanov Alžirije in državljana Albanije, na območju Bele krajine v bližini krajev Učakovci, Srednja vas, Purga, Hrast pri Vinici, Belčji vrh, Damelj, Črnomelj in Gorica pa 13 državljanov Alžirije, deset državljanov Maroka, dva državljana Tunizije in državljana Libije. Še dva državljana Iraka so policisti prijeli na območju Trdinovega vrha.

M. Ž.