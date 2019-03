Skavtsko pustovanje

4.3.2019 | 12:25

Novo mesto - Na pustno soboto, 2. marca, smo novomeški skavti, skupaj z gosti iz sosednjih stegov, imeli pustovanje.

Letos smo se Novomeščani odločili, da sicer tradicionalni dogodek razširimo in nanj povabimo še skavte iz sosednjih stegov, z namenom, da se še bolje spoznamo in povežemo med seboj. V telovadnici OŠ Šmihel v Novem mestu se nas je tako zbralo okoli 150 maškar, ki so prišle iz stegov Novo mesto 1, Šentjernej 1, Črnomelj 1, Tržišče 1 in Krško 1. Skavtske kroje in rutke smo tokrat zamenjali za kostume: piškote in mleko, Sneguljčico in palčke, razred šolarjev z dvema strogima učiteljema, sladoledarja s pestrim izborom okusov, Jelly Belly bonbone, taborni ogenj...

Skupaj smo se naučili zaplesati tradicionalni belgijski ples ter ples gorjanskega medveda. Med seboj smo se povezali prek iger – sestavljali smo verigo iz nogavic, si podajali špaget ter postavljali piramide iz ljudi. Z živo glasbo nas je skozi celotno pustovanje zabaval Ansambel Kvinta, na koncu pa seveda niso manjkali pustni krofi in vsesplošno rajanje.

S. P.

