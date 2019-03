Gregorjev sejem letos že 25. leto

4.3.2019 | 15:35

Z današnje novinarske konference (od leve): Pavel Vidic, predsednik KZ Krka, Anton Prus, direktor in Robert Tomazin, direktor trženja in vodja sejma (Foto: B. D. G.)

Novo mesto - Vodstvo Kmetijske zadruge Krka je danes na novinarski konferenci predstavilo 25. Gregorjev sejem, ki ga bo v petek ob 11. uri odprl predsednik države Borut Pahor, na sejem pa bosta prišla tudi dva državna sekretarja.

Sejem bo tudi letos potekal pri novomeškem nakupovalnem centru Qlandia, za prihodnje leto pa že iščejo novo lokacijo, kajti prostor pri Qulandii je kupila družba Rutar, ki bo še letos tam postavila nakupovalni center Dipo.

Gregorjev sejem se bo vsak sejemski dan, tj. od petka do nedelje, začel ob 9. uri zjutraj. Na 20.000 kv. metrih razstavnih površin se bo predstavilo nekaj manj kot 200 razstavljavcev, med katerimi bodo vsi najpomembnejši ponudniki kmetijske mehanizacije ter opreme in strojev za dom in vrt. Kot je običajno, na sejmu ne bo manjkalo niti ponudnikov domačih dobrot in obrtniških izdelkov ter drugega blaga, ki zanima obiskovalce. Teh tudi letos pričakujejo več kot 22.000.

Utrinek z lanskoletnega sejma (Foto: B. D. G.)

Sejem bodo popestrili z bogatim spremljevalnim programom in predstavitvami policije, gasilcev, vojske, kmetijske šole, rejcev malih živali ipd. Petkov program je bolj namenjen malčkom in otrokom, ki imajo prost vstop, sobotni pa kuhinji v živo z dolenjskim mojstrom Robertom Gregorčičem in vrtičkarjem z Mišo Pušenjak, priznano agronomko in avtorico več knjig na temo vrtnarjenja, ki bo predavala o tem, kako ohraniti zemljo živo. Sejemsko dogajanje bodo zapolnile še viže narodno-zabavnih ansamblov.

Posebne pozornosti med obiskovalci bo gotovo deležno tudi žrebanje ob nedeljskem zaključku sejma, ko bo eden izmed obiskovalcev sejma, ki bodo izpolnili kupon, postal srečni lastnik novega twinga, izžrebali pa bodo še več drugih nagrad.

Vodilna tema letošnjega Gregorjevega sejem, ki je prvi spomladanski kmetijski sejem v Sloveniji, bo Zemlja – naša preteklost in prihodnost.

Tudi KZ Krka vidi svojo prihodnost v zemlji ter pridelkih in izdelkih iz nje, zato se zadnji dve leti močno trudi s sanacijo poslovanja. Kot je na današnji novinarski konferenci dejal direktor zadruge Anton Prus, je zadruga na dobri poti k boljšim časom. Po številnih sanacijskih ukrepih, ki jih je že izvedla, od odprodaje nepotrebnega premoženja, do zniževanja stroškov in zmanjševanja števila zaposlenih, mora v letošnjem letu zagotoviti likvidnost, pri čemer računa še naprej na dobro sodelovanje z dobavitelji in na razumevanje bank.

Poslovanje KZ Krka bomo podrobneje predstavili v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

B. D. G.