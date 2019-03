Božali uho in razveseljevali dušo

Mirna Peč - Ljudske pevke Čebelice iz društva podeželskih žena Mirna Peč so kot običajno na prvo marčevsko nedeljo poskrbele za prijeten kulturni dogodek. V goste so v mirnopeški kulturni dom povabile svoje prijatelje, ljudske pevce in godce. Vse skupine z vso ljubeznijo negujejo naše ljudsko glasbeno izročilo, da bi ga, kot je dejala Silva Bevc, ena od Čebelic, približali današnjemu človeku, predvsem mladim in ga tudi kolikor je mogoče ohranili poznejšim rodovom.

»Pesem je že od nekdaj spremljala našega človeka od zibelke do groba, v sreči in nesreči, v veselju in žalosti, pri delu in počitku. Zato so nekatere prešerno razposajene, druge pa pomenljivo otožne, prav vse pa lepe, naše, del naših korenin, naše duše,« je dodala Bevčeva.

Poleg mirnopeških Čebelic so na 10. jubilejnem srečanju ljudskih pevcev in godcev, katerega niti sta pletla Anita Koprivc in Matjaž Bevc, nastopili: Ljudske pevke Klasje iz Škocjana, Vaški pevci iz Šentruperta, Ljudske pevke Žejno iz Čateža ob Savi, Janez Pezdirec iz Slamne vasi pri Metliki, Gorjanski spev iz Šentjerneja, Ljudske pevke iz Telč in Pevke treh vasi iz Šempetra v Savinjski dolini.

Zbrane, ki so kljub sončni pustni nedelji dodobra napolnili mirnopeški kulturni hram, je nagovoril župan Andrej Kastelic. Pevkam se je zahvalil za vso skrb ne le za kulturno življenje v domačem kraju, pač pa tudi za to, da glas svoje občine ponašajo daleč poreko občinskih in tudi slovenskih meja. »Čebelice se namreč skupaj s svojimi prijatelji že nekaj let podajamo na srečanja ljudskih pevcev in godcev iz cele Evrope, ki so vsako poletje v eni od evropskih držav. Bile smo že na Poljskem, Švedskem, Finskem, lani na Portugalskem, letos pa bo mirnopeška zastava poleg slovenske plapolala v Nemčiji,« je še povedala Silva Bevc.

