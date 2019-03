Veter odkril del strehe

4.3.2019 | 19:15

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Danes popoldne je v Dolenji Težki vodi močan veter odkril del pločevinaste strehe na stanovanjski hiši. Gasilca GRC Novo mesto sta okoli 14.30 pločevino začasno pritrdila nazaj.

Tudi tokrat pa so imeli največ dela s požari v naravi.

Okoli 14.50 sta v gozdu ob Pavčkovi ulici v Novem mestu gorela podrast in listje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so požar na površini dveh hektarjev pogasili.

Približno uro kasneje so v gozdu pri kraju Lokve (občina Črnomelj) prav tako goreli podrast, suho listje in grmičevje. Gasilci PGD Črnomelj so požar na površini okoli enega hektarja pogasili.

Že nekaj po 13. uri je gorela suha trava med železniško progo in cesto v Šmihelu v Novem mestu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so požar na površini okoli 150 kvadratnih metrov pogasili.

Še enkrat je zagorelo nekaj pred 17. uro v Dobruški vasi ob avtocesti. Požar na površini 150 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Grmovlje.

Zaradi travniškega požara so gasilci posredovali tudi v Posavju. Ob 11.37 je v bližini naselja Straža pri Raki zagorela suha trava na površini približno 150 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGE Krško.

Dežurni v ReCO Brežice še poročajo, da so ob 8.44 v Naselju heroja Maroka v Sevnici gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vhodna vrata v večstanovanjskem objektu. Ob 15.24 pa so gasilci PGE Krško v naselju Raka s tehničnim posegom odprli osebno vozilo.

M. M.