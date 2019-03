Obogatili muzejske zbirke

Danilo Pečnik je imel v svoji zbirki Stiplovškovo sliko, ki jo bo poslej hranil Posavski muzej Brežice, kot je povedala direktorica Alenka Černelič Krošelj. (Foto: M. L.)

Robert Šupe (desno) je muzeju podaril že veliko stvari. O njegovih donacijah so govorile Alenka Černelič Krošelj (druga z desne), Stanka Glogovič (druga z leve) in Maja Marinčič. (Foto: M. L.)

V Viteški dvorani je nastopil zbor Viva. (Foto: M. L.)

Brežice - Posavski muzej Brežice je v okviru svojega dneva delničarjev znanj in veščin v soboto organiziral delavnice, v katerih so gostje in predstavniki muzeja predstavili med drugim vrisovanje v les, kaligrafijo, kovaštvo, klekljanje, izdelavo pisanic in rezbarjenje. Nevenka Slapar, npr. je v eni od delavnic krasila velikonočno 'jajce', in sicer je predmete jajčaste oblike obdala s pisanimi ovoji, ki jih je kvačkala. »Obiskovalci se kar zanimajo za to, kar delamo,« je rekel Stojan Schaffer, ki je z žganjem poslikaval les.

Akademski restavrator Aleš Vene, vodja restavratorske delavnice v Posavskem muzeju Brežice, je v okviru sobotnega sporeda vodil rezbarsko delavnico. V tej je z obiskovalci delila znanje tudi konservatorka-restavratorka Nives Slemenšek.

Muzej je obiskovalcem predstavil donacije Roberta Šupeta in sliko Franja Stiplovška iz zasebne zbirke Danila Pečnika, ki ju je pridobil muzej in sta tako najnovejša obogatitev muzejskih zbirk. S Pečnikom se je o tem pogovarjala Alenka Černelič Krošelj, Šupetovo najnovejšo donacijo sta predstavili etnologinja Stanka Glogovič in zgodovinarka Maja Marinčič.

"Take donacije nas spodbujajo, da verjamemo, da delamo prav," je rekla direktorica muzeja Alenka Černelič Krošelj na slovesni predstavitvi, ki sta se je udeležili med drugimi tudi Šupetovi sodelavki na Gimnaziji Novo mesto ravnateljica Mojca Lukšič in Barbara Strnad.

Pečnik je ob sliki v pogovoru z direktorico Černeličevo Krošljevo nanizal nekaj zanimivih prigod in anekdot, povezanih s sliko in s Plečnikom.

Robert Šupe je v tokratni donaciji predal muzeju nekaj zanimivih družinskih dragocenosti.

V Viteški dvorani je v nadaljevanju nastopil Mešani pevski zbor Viva Brežice pod vodstvom Simone Rožman Strnad. Obiskovalci so tako dobili odličen koncert, zbor pa je imel javno vajo v okviru priprav na svoj aprilski nastop na tekmovanju v Estoniji.

Muzejsko druženje s tako različno in bogato vsebino so obiskovalci in gostitelji zaključili v izjemnem okolju grajske kleti, kjer se je direktorica muzeja zahvalila vodjem delavnic, zapel pa je tudi zbor Viva.

Sobotno dogajanje je tudi že začetek praznovanja 70-letnice muzeja, ki jo bodo slovesno proslavili 26. junija. Posavski muzej Brežice so ustanovili 2. marca 1949.

