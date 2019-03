Podelili priznanja civilne zaščite

5.3.2019 | 09:10

Brežiški župan Ivan Molan, Leon Rožman in Branko Narat (oba iz PGD Stara vas), Ana Somrak, Darko Ferlan, Gašper Janežič, Mihael Boranič, Drago Žnidaršič in Štefan Teraž (oba PGD Sevnica), Sandi Lekše, Rok Prevolšek, Zdenka Močnik in Stanislav Lotrič (z leve). (Foto: M. L.)

Mihael Boranič je zbrane nagovoril v imenu prejemnikov priznanj. (Foto: M. L.)

Glasbena šola Brežice je pripravila glasbeni spored in tako je nastopil tudi trobilski ansambel te šole. (Foto: M. L.)

Brežice - Ob dnevu civilne zaščite so včeraj v Viteški dvorani brežiškega gradu na osrednji posavski slovesnosti podelili priznanja posameznikom in organizacijam za zasluge in prispevek pri razvoju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

Tako so prejeli Bronasti znak civilne zaščite Sandi Lekše iz PGD Veliki Kamen, ki je tajnik gasilske zveze Krško in tajnik posavske regijske gasilke organizacije, predsednik PGD Sevnica Štefan Teraž, Ana Somrak, vojak Rok Prevolšek in Milan Zagorc, ki je priznanje prejel že na državni slovesnosti na Brdu 1. marca.

Srebrni znak so prejeli Darko Ferlan, Gašper Janežič in PGD Stara vas (na Bizeljskem). Mihael Boranič je prejel zlati znak civilne zaščite, ki so mu ga izročili na državni slovesnosti na Brdu. Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica je prejelo PGD Sevnica za 140 let delovanja.

Priznanja sta prejemnikom izročila vodja brežiške izpostave uprave za zaščito in reševanje Zdenka Močnik in namestnik generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Stanislav Lotrič.

Na današnji slovesnosti so zbrane nagovorili brežiški župan Ivan Molan, slavnostni govornik že omenjeni Stanislav Lotrič in Mihael Boranič, ki je spregovoril v imenu prejemnikov priznanj. Na prireditvi, ki jo je povezovala in vodila Bojana Zevnik, je Glasbena šola Brežice pripravila glasbeni spored.

M. L.

