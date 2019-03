Zagorelo v gospodarskem objektu ter v podjetju za predelavo plastike

5.3.2019 | 07:00

Sinoči ob 23.57 uri je v naselju Dečno selo, občina Brežice, zagorelo v gospodarskem objektu. Gasilci PGD Dečno selo, Globoko, Spodnja Pohanca, Sromlje, Brežice okolica, Pišece in Brežice so požar pogasili, preprečili širitev na bližnji stanovanjski objekt, iz podstrešja odstranili seno in slamo ter s termovizijsko kamero pregledali objekt. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Dečno selo.

Davi ob 3.12 je na Kosovelovi cesti v Grosuplju v podjetju Omaplast zagorelo na liniji za predelavo plastike, ogenj pa se je razširil po ventilacijskem omrežju. Gasilci PGD Grosuplje in Šmarje-Sap so požar pogasili, objekt in ventilacijo temeljito prezračili in pregledali s termovizijsko kamero. Poškodovani sta dve proizvodni liniji.

Ob 18.14 je ob ulici Brezje v Novem mestu gorela suha trava. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar na površini enega hektarja pogasili.

Ob 19.28 je ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorela suha trava na površini približno 500 kvadratnih metrov. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar omejili in pogasili.

Ob 23.09 je ob ulici Brezje v Novem mestu gorel komunalni zabojnik. Gasilci GRC Novo mesto so pogasili požar, ki je uničil zabojnik. Obveščeni so bili policisti.

Ob 15.06 je ob cesti med Goričo in Nemško vasjo, občina Ribnica, na površini 2 hektarjev gorela podrast in grmičevje. Požar so pogasili gasilci PGD Goriča vas.

Ponekod vodo prekuhavajo

Komunala Trebnje obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnega vodovodnega sistema Migolska Gora in Migolica, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati. Ukrep prekuhavanja še vedno velja za vodovodni sistem Cirnik-Ravne.

Tudi uporabnikom pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Brezje - Ornuška vas vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati. Ukrep prekuhavanja pa še vedno velja za VS Velika Strmica.

Brez elektrike sinoči ...

Ob 23.52 je bila v naseljih Mala Dolina, Velika Dolina in Rajec, občina Brežice, zaradi okvare daljnovoda prekinjena oskrba z električno energijo. Okvaro so odpravili delavci podjetja Elektro Celje.

... in danes

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8.00 do 8.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODHOSTA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAPUŽE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Krško šola TSŠ med 6.30 in 7. uro ter med 15. in 15.30 uro; za področje nadzorništva Sevnica pa na območju TP Bojnik, Otavnik, Jeperjek, Marendol, Vozenk, Veliki vrh, Kovačev hrib, Gaberje Kašele, Jelovec, Telče, Telčice, Hantine Male Drušče, Rogačice, Primož Hubajnica, Osredek pri Zavratcu in Murnice izvod Leskovec med 8. in 14. uro.

M. K.