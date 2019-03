Povzročil nesrečo in se odpeljal, a so ga kmalu našli

5.3.2019 | 10:10

Foto: Arhiv DL

Policisti PP Novo mesto so bili sinoči nekaj pred 20. uro obveščeni o prometni nesreči v semaforiziranem križišču v Ločni, kjer naj bi eden izmed udeleženih voznikov po nesreči odpeljal s kraja. Na podlagi opisa vozila so policisti pobeglega voznika izsledili. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 35-letni voznik osebnega avtomobila, ki je v križišču izsilil prednost 51-letnemu vozniku. Po trčenju je 35-letnik kraj nesreče zapustil in nadaljeval z vožnjo. Policisti so povzročitelju nesreče zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili strokovni pregled in mu zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Vlomilca v priporu

Črnomaljski policisti so bili 28. februarja obveščeni o vlomu v gostinski lokal v Semiču. Opravili so ogled kraja kaznivega dejanja in ugotovili, da je je storilec v lokal vlomil skozi vrata in odnesel tobačne izdelke, več steklenic alkoholne pijače in denar. Med preiskavo so ugotovili, da sta kaznivega dejanja osumljena 18-letni in 22-letni moški iz Semiča. Pridobili so odredbo sodišča in na naslovih bivanja osumljencev opravili hišni preiskavi, kjer so našli in zasegli več ukradenih predmetov. Osumljencema so odvzeli prostost, ju pridržali in s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Sodnik je za oba odredil pripor.

Ob bakrene žlebove

V Vavti vasi je med nedeljo in ponedeljkom nekdo s strehe objekta ob stanovanjski hiši ukradel okoli dvajset metrov bakrenih žlebov.

Skrival se je med tovorom

Sinoči nekaj po 19. uri je na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vozila ter v tovornem delu našli državljana Afganistana, ki se je skrit med tovorom skušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli šet tujcev

Črnomaljski policisti pa so v bližini krajev Vukovci in Sinji vrh izsledili in prijeli šest tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Trije državljani Palestine so zaprosili za mednarodno zaščito in so jih odpeljali v azilni dom. Dva državljana Sirije in državljana Maroka pa bodo predali hrvaškim varnostnim organom.

M. Ž.