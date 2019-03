Krka omogočila nakup aparature za brežiško bolnico

V Splošni bolnišnici Brežice bodo z novim, sodobnim ultrazvokom lahko zagotovili še boljšo zdravstveno oskrbo bolnikov. (Foto: arhiv Krke, tovarne zdravil Novo mesto)

Ultrazvočno napravo sta v imenu bolnišnice od predsednika uprave in generalnega direktorja Krke Jožeta Colariča in direktorice Regije Slovenija Mojce Prah Klemenčič v uporabo prevzeli (od leve) strokovna direktorica Mojca Savnik Iskra, dr. med., spec. interne medicine, in direktorica bolnišnice Anica Hribar. (Foto: arhiv Krke, tovarne zdravil Novo mesto)

Brežice - Internemu oddelku Splošne bolnišnice Brežice je Krka, tovarna zdravil Novo mesto dala dobrih 31.000 evrov in s tem brežiški zdravstveni ustanovi omogočila nakup ultrazvočne aparature za diagnostične preglede. Aparaturo so slovesno predali namenu včeraj.

»V Krki svojega poslanstva živeti zdravo življenje ne uresničujemo zgolj s kakovostnimi, varnimi in učinkovitimi izdelki, namenjenimi za zdravljenje različnih bolezni, ampak veliko širše - tudi s skrbjo za kakovostno in boljše življenje vseh ljudi v družbenem okolju, v katerem delujemo. Del naših družbeno odgovornih prizadevanj je tudi donacija sredstev za nakup ultrazvoka Splošni bolnišnici Brežice,« ob svoji najnovejši donaciji pravijo v novomeški farmacevtski družbi.

Kot navajajo v bolnišnici, prebivalcem Posavja, turistom in drugim, ta ustanova nudi poleg nujne medicinske pomoči in bolnišničnega zdravljenja tudi specialistične preglede. Zato bolnišnica redno posodablja opremo. Tako je konec lanskega leta pridobila omenjeno novo ultrazvočno aparaturo. Opremo na največjem bolnišničnem oddelku so začeli sicer posodabljati leta 2017 z nakupom ultrazvoka za kardiološke preiskave, lani pa so poleg že omenjenega ultrazvočnega aparata posodobili tudi endoskop za kolonoskopijo in gastroskopijo.

