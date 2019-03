Vse več verbalnega nasilja

Metlika - Kljub vsem težavam v slovenskem zdravstvu so v Zdravstvenem domu (ZD) Metlika lansko poslovno leto zaključili pozitivno. Opravili oz. celo presegli so vse pogodbene programe. Izjema je bil le program ginekologije, kjer so imeli težave pri zagotavljanju specialista ginekologa za delovni čas, ki ga priznava zdravstvena zavarovalnica, vendar čakalnih dob ni bilo.

V ZD so zaposleni trije zobozdravniki ter štirje družinski zdravniki in pol. »Tako je tudi po pogodbi z zdravstveno zavarovalnico. Kadrovskih težav z družinskimi zdravniki na srečo nimamo, še vedno pa se je mogoče opredeliti pri treh zdravnikih. Precej so zasedeni zobozdravniki, tako da načrtujemo zaposliti še enega,« pove direktorica ZD Metlika Duška Vukšinič.

Čeprav direktorica prizna, da so lani imeli finančne težave, pa so zaključili za več kot 100.000 evrov naložb. Skoraj polovico denarja je zagotovil ZD, preostalo pa EU, ministrstvo za zdravstvo, metliška občina, Območno združenje Rdečega križa Metlika s humanitarno akcijo Stopimo skupaj in Zavarovalnica Triglav.

Več naložb jih čaka tudi v letošnjem letu. Urediti nameravajo četrto zobozdravstveno ambulanto, nujno morajo sanirati laboratorij in kupiti novo reševalno vozilo. Upajo, da bodo končno za preventivno dejavnost uredili prostore nad garažami. Investicije naj bi veljale okrog 286.000 evrov, po besedah direktorice pa so sredstva v glavnem že zagotovljena. Prispevala jih bosta ZD in metliška občina, nekaj jih bo tudi z razpisa. V prihodnje jih čaka še razširitev doma, saj jim primanjkuje prostorov za družinsko medicino. Imajo le tri ambulante, v njih pa ordinira pet zdravnikov in kardiolog.

»V zadnjem času pa opažamo vse večjo nestrpnost naših uporabnikov. V hišnem redu, ki je bil objavljen v našem glasilu in visi v čakalnicah, je bilo zapisano, kako naj se obnašajo, a ga nekateri ne upoštevajo. Verbalno so nasilni do zdravstvenih delavcev. Uporabniki bi se morali zavedati, da v ZD niso sami in da s svojim neprimernim obnašanjem motijo druge bolnike ter dodatno obremenjujejo že tako preobremenjeno medicinsko osebje. Dogaja se, da je celo ogrožena zasebnost pacienta v obravnavi. Opažam stisko zdravstvenih delavcev in prišlo je že tako daleč, da smo morali zamenjati delovna okolja medicinskih sester, ki zaradi pritiska niso več zmogle dela oz. je to bistveno vplivalo na njihovo zdravstveno stanje,« potoži direktorica.

Ob tem pripomni, da se nekateri pritožujejo, da se ne morejo naročiti. Če bi bilo res tako, jo čudi, kako to, da je toliko pacientov v ZD. Poudari, da je danes zelo veliko možnosti za naročanje, bodisi po telefonu, na elektronski naslov, z elektronskim obrazcem na spletni strani. Možnost naročanja je 24 ur na dan sedem dni v tednu, če pa je v nevarnosti življenje, lahko uporabniki pokličejo na številko 112 in takoj odhitijo na pomoč, ki je na voljo 24 ur na dan. »Zavedamo se, da ima vsak pacient upravičen razlog za obisk zdravnika ali zobozdravnika, zato se trudimo, da bi čim prej prišel na vrsto. A tudi pacienti bi se morali zavedati, da je včasih kljub temu, da so naročeni, treba počakati, ker se lahko zgodi, da mora zdravnik urgentno ukrepati zaradi prometne nesreče ali kakšnega drugega nujnega primera. Zato smo paciente tudi v hišnem redu zaprosili, da se do drugih čakajočih bolnikov in vseh zdravstvenih delavcev obnašajo tako, kot bi si želeli, da se drugi obnašajo do njih,« je Vukšiničeva še enkrat ponovila prošnjo.

