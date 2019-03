Po popivanju streznitev - huda prometna nesreča in smrt Makedonca

5.3.2019 | 15:00

Luc Jean Vincent Degardin

Novo mesto - V začetku januarja 2017 se je v semaforiziranem križišču pri Šmihelskem mostu v Novem mestu zgodila huda prometna nesreča, ki je terjala eno življenje. Danes je povzročitelj, 26-letni Francoz Luc Jean Vincent Degardin, ki je bil usodnega jutra pijan za volanom peugeota, sedel na zatožno klop novomeškega okrožnega sodišča.

Tožilka Blanka Zadel Peterle je v primeru priznanja krivde predlagala tri leta zapora in prepoved vožnje motornih vozil B kategorije za dve leti. Ker sta že pred mesecem in pol minili dve leti od začasnega odvzema vozniškega dovoljenja, je tega dobil nazaj.

»Sodišče prosim za preložitev naroka, ker potrebujem več časa za razmislek glede predloga tožilstva,« je rekel obtoženec, po poklicu višji tehnik v robotiki, kateremu je sodišče priskrbelo prevajalca.

Tožilka Blanka Zadel Peterle in pooblaščenec poškodovanega Amirja Sulejmanija Dušan Medved

Kot je povedala tožilka, je 7. januarja 2017 ob 4. uri zjutraj Francoz ob približevanju semaforiziranemu križišču trčil v zadnji del clia, pri čemer je voznik tistega avtomobila zaradi hudih poškodb dva dni pozneje umrl v novomeški bolnišnici, sopotnik pa je utrpel lahke telesne poškodbe. Degardin je bil pijan, saj je imel 1,43 grama alkohola na kilogram teže, poleg tega ni prilagodil hitrosti, zato mu očitajo storitev kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. Ker je ena oseba zaradi tega umrla, bi mu sodišče lahko izreklo do 12 let zapora.

Nesreča, po kateri je umrl Makedonec (Foto: GRC Novo mesto, arhiv DL)

Takrat so s policije sporočili, da je Francoz brez zaviranja silovito trčil v zadnji del avtomobila, ki ga je vozil 25-letni državljan Makedonije in je ustavil v križišču ob rdeči luči na semaforju. Hudo poškodovanega voznika iz Makedonije so reševalci na kraju oživljali in ga odpeljali v bolnišnico. Utrpel je hude poškodbe glave, zaradi katerih je potem tudi umrl, poškodovan pa je bil tudi 32-letni potnik v njegovem vozilu, kot smo izvedeli na naroku, je bil to Amir Sulejmani, ki ga je na naroku zastopal odvetnik Dušan Medved.

Degardin je takrat kot uslužbenec tujega podjetja delal v novomeškem Revozu in večer pred nesrečo naj bi v enem od novomeških lokalov srečal rojake Francoze, s katerimi je popil precej viskija in se v zgodnjih jutranjih urah močno pijan odpeljal proti začasnemu domu.

Sodnica Betka Šimc je predobravnalni narok preložila na 25. april, ko naj bi Francoz ponovno prišel v Slovenijo in se izjasnil, ali krivdo po obtožbi prizna ali ne.

Tekst in foto: Janja Ambrožič