Sprejem za plesalko Jasno Potočar

5.3.2019 | 16:05

Sprejem pri županu Gregorju Macedoniju (Foto: MO Novo mesto)

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni je na rotovžu sprejel plesalko standardnih in latinsko-ameriških športnih plesov Jasno Potočar in predsednika Plesnega kluba Novo mesto Zdenka Potočarja. Jasna in njen soplesalec Nal Lakič, ki se sprejema zaradi poškodbe ni mogel udeležiti, sta v svoji samostojni plesni karieri nanizala veliko uspehov, med katerimi so zlate in srebrne medalje iz državnih prvenstev ter prva mesta v Slovenski plesni ligi, so sporočili iz novomeške občine.

V minuli sezoni sta bila udeleženca svetovnih prvenstev v standardnih plesih na Madžarskem in v latinsko-ameriških plesih v Litvi, kjer sta v močni konkurenci svetovne plesne elite starejših mladincev bila odlična in se uvrstila v boljšo polovico tekmovalcev. Med pomembnejšimi plesnimi uspehi preteklega leta so še polfinale v Veroni, Beogradu in v Zagrebu ter finale v Brescii, Bariju, San Marinu, Livornu, Timisoari in številna druga. Osvojila sta tudi srebrno in bronasto medaljo na državnem prvenstvu.

Macedoni je Jasni in njenemu soplesalcu čestital za številne uspehe in promocijo Mestne občine Novo mesto na plesnem področju in jima zaželel obilo uspeha na nadaljnjih tekmovanjih med člani.

Kot je povedala Jasna, uspehi pri športnih plesih zahtevajo veliko trdega dela, saj trenirata šest dni v tednu po pet ur dnevno, pod vodstvom mednarodno uveljavljenega trenerskega tima v Ljubljani, ves čas pa tekmujeta za domači Plesni klub Novo mesto, ki je vzgojil že kar nekaj vrhunskih športnih plesalcev, znanih doma in v svetu, ter že dvajset let omogoča plesalcem Dolenjske in Bele krajine kvaliteten trening športnega plesa, so navedli v sporočilu za javnost.

