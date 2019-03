Pobeglo govedo zašlo v Krko

5.3.2019 | 18:30

Danes ob 8.25 je v naselju Brod v Podbočju pobeglo govedo zašlo v reko Krko. Gasilci PGE Krško so govedo s tehničnim posegom izvlekli na obalo.

V trčenju dva poškodovana

Ob 6.39 sta na križišču v Mirni Peči v bližini odcepa za naselje Češence trčili osebni vozili, poškodovali sta se dve osebi. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulatorje in pomagali reševalcem pri oskrbi. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovana oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Delavci cestnega podjetja so očistili cestišče in postavili prometno signalizacijo.

Poškodoval se je delavec

Ob 11.46 se je v ulici Ob potoku v Novem mestu v podjetju poškodoval delavec. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gorelo v gozdu

Ob 16.59 je v Ulici Danila Bučarja v Novem mestu prišlo do požara v gozdu. Gasilci GRC Novo mesto so pogasili požar na površini okoli pet kvadratnih metrov.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 8.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠEVEC, TP SELA PRI STRAŽI;

- od 12.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRŠKA GORA.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.00 do 13.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BENDJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena-

M. L.-S.