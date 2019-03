Za Infinity PAD »krivi« tudi učenci

6.3.2019 | 08:00

Andrej Blažič s svojim aktivnim sedalom cilja na kupce po vsem svetu. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Aktivni stoli, ki človeka med sedenjem silijo v pravilno držo, so na trgu že lep čas. Čeprav je dokazov o njihovem blagodejnem učinku na hrbtenico veliko, jih ne uporablja prav veliko ljudi, saj imajo ti stoli vsaj eno skupno lastnost – niso poceni.

Izziva, kako izdelati enako učinkovit, a dostopen ergonomski pripomoček, se je pred dvema letoma lotil tudi Alojz Blažič iz Novega mesta. Kot učitelja matematike in tehnike na osnovni šoli v Cerkljah ob Krki so ga k temu v resnici napeljali kar učenci, pri katerih večkrat opaža nepravilno sedenje, poleg tega pa je znano, da ljudje ob dolgotrajnem sedenju radi izgubimo fokus za delo.

»Prvi prototip so bile dve leseni plošči in sinova žoga, pri čemer sem hitro ugotovil, da je največja slabost takih stolov njihova strižna nestabilnost. Izziv je bil, kako fiksirati točko, da bo sedišče ostalo v določenem območju, hkrati pa avtomatično razbremenilo hrbtne in vratne mišice,« o svoji inovaciji, za katero je pridobil tudi prednostno patentno pravico, pripoveduje Blažič.

Lanskega maja mu je uspelo izdelati končni prototip – lahek, preprost in trpežen izdelek iz dveh laminiranih plošč, ki ju povezuje gibljiv jeklen zglob. »Ko mi je uspelo narediti izdelek, s katerim sem bil zadovoljen, sem bil zelo vesel. A nobena ideja ni vredna nič, dokler je ne prodaš. A kako? Ponujala se je kopica možnosti, po temeljitem premisleku ter številnih prebranih knjigah in člankih pa sem se na koncu odločil za platformo za množično financiranje Kickstarter,« pojasnjuje Blažič, ki od letos svojo idejo razvija tudi v novomeškem podjetniškem inkubatorju.

Infinity PAD človeka med sedenjem sili v pravilen položaj hrbtenice. (Foto: B. B.)

Izdelek je poimenoval Infinity PAD, kar bi lahko prevedli kot neskončni podstavek, kampanja na Kickstarterju pa je stekla prejšnji teden in bo trajala do sredine marca. Blažič bi tako rad zbral 18.000 dolarjev, kar pomeni 300 prednaročil po ceni od 49 do 99 dolarjev za sedalo. S tem bi dobil dodatno potrditev, da ima Infinity PAD dovoljšen tržni potencial, hkrati pa bi zbral tudi kapital, s katerim bi lahko postavil serijsko proizvodnjo, saj sedala trenutno v domači delavnici sestavlja sam.

Kako se bo razpletla kampanja na Kickstarterju, v katero je vloženega veliko truda, časa in navsezadnje tudi denarja, bo znano v nekaj tednih, a Blažič je prepričan, da mu bo z izdelkom uspelo. »Infinity PAD v skladu s pravili Kickstarterja še ni na prodaj, a vsi, ki so ga lahko preizkusili, so bili nad njim navdušeni. Če ne bo uspelo na Kickstarterju, so na voljo še druge tržne poti. Dozdajšnje tržne raziskave so pokazale, da je ciljna skupina zelo široka, kar je tudi primarni namen Kickstarterjeve kampanje, torej pridobiti vpogled v zainteresirane ciljne skupine potencialnih kupcev za konkreten izdelek. Zato optimizma pri nadaljnjih korakih ne zmanjkuje,« pravi Blažič.

Članek je bil objavljen v 8. številki Dolensjkega lista z dne 21. februar 2019.

Boris Blaić